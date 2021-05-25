Сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу, о которой все очень сильно мечтали

Недавно сотовый оператор Vodafone запустил новую отличную услугу, которая, несомненно, понравится многим абонентам. Все, кто регулярно смотрит популярнейший видеосервис YouTube, мечтают избавиться от надоедливой рекламы, а также получить другие преимущества YouTube Premium. К сожалению, многих останавливала цена на данную подписку, которая составляет девяносто девять гривен в месяц — не все готовы добавить эту постоянную «статью» к своим расходам. Но мобильный оператор Vodafone сделал премиальную подписку бесплатной!





Как бесплатно воспользоваться преимуществами YouTube Premium

Подписка YouTube Premium позволяет получить огромное количество преимуществ. В частности, среди них есть такие, которые облегчат вашу жизнь настолько, что вы не захотите больше возвращаться к обычной подписке. Вот их полный список:

Полное отсутствие рекламы в видео на любых устройствах, включая мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, оборудованные Smart TV.

Возможность фонового режима. Видео будут продолжать воспроизводиться даже в том случае, если вы откроете другое приложение или же выключите экран вашего устройства. Это актуально для обладателей смартфонов.

Возможность оффлайнового просмотра. Вы сможете сохранять видео на свои устройства и смотреть их даже в том случае, если у вас не будет интернета.

Неограниченный доступ к музыкальному приложению YouTube Premium.

Возможность для ваших детей смотреть видео без какой-либо рекламы в приложении YouTube Kids.

В норме стоимость данной услуги составляет девяносто девять гривен в месяц, в то же время сейчас вы можете получить ее полностью бесплатно. Бесплатное пользование автоматически предоставляется вам на четыре месяца при подключении услуги Vodafone Video Pass.

Напоминаем, что мобильная услуга Vodafone Video Pass позволяет вам смотреть видео через самые популярные сервисы, такие как YouTube, Netflix, Megogo без учета трафика. Сколько бы у вас не оставалось гигабайтов в пакете услуг, вы можете смотреть безлимитно, потому что учитываться эти сайты не будут. Единственное условие — отключить VPN, в случае, если вы им пользуетесь, так как из-за подобных сервисов трафик может некорректно оцениваться.