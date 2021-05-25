Стільниковий оператор Vodafone запустив нову послугу, про яку всі дуже сильно мріяли

Нещодавно стільниковий оператор Vodafone запустив нову прекрасну послугу, яка, без сумніву, сподобається багатьом абонентам. Всі, хто регулярно дивиться популярний відеосервіс YouTube, мріють позбутися набридливої ​​реклами, а також отримати інші переваги YouTube Premium. На жаль, багатьох зупиняла ціна на дану підписку, яка становить дев’яносто дев’ять гривень в місяць – не всі готові додати цю постійну «статтю» до своїх витрат. Але мобільний оператор Vodafone зробив преміальну підписку безкоштовною!





Як безкоштовно скористатися перевагами YouTube Premium

Підписка YouTube Premium дозволяє отримати величезну кількість переваг. Зокрема, серед них є такі, які полегшать ваше життя настільки, що ви не захочете більше повертатися до звичайного підписці. Ось їх повний список:

Повна відсутність реклами в відео на будь-яких пристроях, включаючи мобільні телефони, комп’ютери, телевізори, обладнані Smart TV.

Можливість фонового режиму. Відео продовжуватимуть відтворюватися навіть в тому випадку, якщо ви відкриєте інший додаток або ж вимкніть екран вашого пристрою. Це актуально для власників смартфонів.

Можливість офлайнового перегляду. Ви зможете зберігати відео на свої пристрої і дивитися їх навіть в тому випадку, якщо у вас не буде інтернету.

Необмежений доступ до музичного додатку YouTube Premium.

Можливість для ваших дітей дивитися відео без будь-якої реклами в додатку YouTube Kids.

У нормі вартість даної послуги становить дев’яносто дев’ять гривень на місяць, в той же час зараз ви можете отримати її повністю безкоштовно. Безкоштовне користування автоматично надається вам на чотири місяці при підключенні послуги Vodafone Video Pass.

Нагадуємо, що мобільна послуга Vodafone Video Pass дозволяє вам дивитися відео через найпопулярніші сервіси, такі як YouTube, Netflix, Megogo без урахування трафіку. Скільки б у вас не залишалося гігабайтів в пакеті послуг, ви можете дивитися безлімітно, тому що враховуватимуться ці сайти не будуть. Єдина умова – відключити VPN, в разі, якщо ви їм користуєтеся, так як через подібних сервісів трафік може некоректно оцінюватися.