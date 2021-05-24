Сотовый оператор Киевстар запустил антикризисный тарифный план с полным безлимитом

Киевстар, как правило, считается достаточно дорогим мобильным оператором, хотя его тарифные планы, как правило, содержат большое количество услуг, а качество связи — очень высокое. Тем не менее, в последнее время сотовый оператор запускает достаточно большое количество выгодных, «антикризисных» тарифов, которые могут похвастаться большим количеством услуг при маленькой цене. Один из таких, в частности, предлагает полный безлимит с огромной скидкой!





Что можно получить в рамках нового тарифного плана

Одной из интересных особенностей тарифного плана является то, что он относится к семейству контрактных. Это означает, что подключить его можно, подписав договор с указанием паспортных данных. За это вы получаете огромное количество преимуществ, в частности, возможность оплачивать услуги мобильной связи по частям, или же по принципу «пользуйтесь сейчас — платите потом». Также тарифные планы контрактной формы обслуживания предлагают такое преимущество, как возможность держать несколько номеров на одном лицевом счете. Наконец, они обеспечивают значительно большую защиту безопасности и конфиденциальности ваших данных.

Именно поэтому в последнее время все мобильные операторы нашей страны продвигают контрактные тарифные планы. Они делаются более выгодными и привлекательными для украинцев за счет цены. Это относится и к нашему сегодняшнему тарифу, в рамках которого вы будете получать:

Полностью безлимитный мобильный интернет на максимальной скорости из доступных.

Полностью безлимитные звонки внутри мобильной сети Киевстар.

Пакет для звонков на номера других мобильных операторов в нашей стране, на стационарные номера и на заграничные мобильные номера Италии, Польши, России, Германии и Чехии — сто восемьдесят минут.

Пакет в сто восемьдесят СМС-сообщений на все мобильные сети Украины.

Абонентская плата в данном тарифном плане крайне низкая — двести двадцать пять гривен в месяц. Более того, с услугой «Простой старт» вы получаете просто колоссальную скидку — в течение первых трех месяцев вы будете платить всего сто гривен!

Данный тарифный план носит название «Smart+». Для того, чтобы его подключить, необходимо посетить магазин мобильного оператора «Киевстар», взяв с собой паспорт и идентификационный код. Они понадобятся вам для подписания договора. Вы также можете перевести свой номер от другого оператора в систему «Киевстар» по упрощенной модели, что крайне полезно и выгодно.