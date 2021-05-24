Стільниковий оператор Київстар запустив антикризовий тарифний план з повним безлімітом

Київстар, як правило, вважається досить дорогим мобільним оператором, хоча його тарифні плани, як правило, містять велику кількість послуг, а якість зв’язку – дуже висока. Проте, останнім часом стільниковий оператор запускає досить велику кількість вигідних, «антикризових» тарифів, які можуть похвалитися великою кількістю послуг при маленькій ціною. Один з таких, зокрема, пропонує повний безліміт з величезною знижкою!





Що можна отримати в рамках нового тарифного плану

Однією з цікавих особливостей тарифного плану є те, що він відноситься до сімейства контрактних. Це означає, що підключити його можна, підписавши договір із зазначенням паспортних даних. За це ви отримуєте величезну кількість переваг, зокрема, можливість оплачувати послуги мобільного зв’язку частинами, або ж за принципом «користуйтеся зараз – платіть потім». Також тарифні плани контрактної форми обслуговування пропонують таку перевагу, як можливість тримати кілька номерів на одному особовому рахунку. Нарешті, вони забезпечують значно більший захист безпеки та конфіденційності ваших даних.

Саме тому останнім часом все мобільні оператори нашої країни просувають контрактні тарифні плани. Вони робляться більш вигідними і привабливими для українців за рахунок ціни. Це відноситься і до нашого сьогоднішнього тарифу, в рамках якого ви будете отримувати:

Повністю безлімітний мобільний інтернет на максимальній швидкості з доступних.

Повністю безлімітні дзвінки всередині мобільної мережі Київстар.

Пакет для дзвінків на номери інших мобільних операторів в нашій країні, на стаціонарні номери і на закордонні мобільні номери Італії, Польщі, Росії, Німеччини та Чехії – сто вісімдесят хвилин.

Пакет в сто вісімдесят СМС-повідомлень на всі мобільні мережі України.

Абонентська плата в даному тарифному плані вкрай низька – двісті двадцять п’ять гривень на місяць. Більш того, з послугою «Простий старт» ви отримуєте просто колосальну знижку – протягом перших трьох місяців ви будете платити всього сто гривень!

Даний тарифний план носить назву «Smart +». Для того, щоб його підключити, необхідно відвідати магазин мобільного оператора «Київстар», взявши з собою паспорт та ідентифікаційний код. Вони знадобляться вам для підписання договору. Ви також можете перевести свій номер від іншого оператора в систему «Київстар» за спрощеною моделлю, що вкрай корисно і вигідно.