Сотовый оператор «Киевстар» запустил новый тарифный план, обходящийся всего в 3 гривны в день

Недавно Киевстар обновил условия ряда тарифных планов. В частности, был запущен один, сверхдоступный, контрактный тарифный план, который является на данный момент одним из самых выгодных в Украине.





Полноценный пакет услуг по цене социального тарифа

Как правило, сто гривен в месяц — это, так сказать, «рубежная» цена. Все, что ниже нее, считается социальными тарифами, в которых вы получаете исключительно необходимый минимум услуг. Они предназначены в первую очередь для людей, которым не нужен ни интернет, ни большие пакеты звонков, например, пенсионеров и малообеспеченных. Тем не менее, в новом тарифном плане все не так. Вы получите:

Полностью безлимитные звонки в сети Киевстар

Триста минут для звонков на другие направления по Украине и для международных звонков

Тридцать гигабайтов мобильного интернета

Возможность без дополнительной платы пользоваться сервисами «Киевстар ТВ» с пакетом «Легкий», Star Guard Lite и Mobile ID.

Если вы исчерпаете тарифный пакет интернета, то будете получать пакеты услуг по сто мегабайтов за десять гривен.

Тарифный план носит название «Smart Регион». Он, по сути, представляет из себя обновленную версию старого тарифного плана «Безлим +». Те абоненты, которые подключили «Безлим +» до 7 сентября, получают обновленный пакет услуг в соответствии с новыми условиями.

Следует отметить, что данный тарифный план является контрактным. Это значит, что для его подключения вы должны посетить магазин оператора с паспортом и идентификационным кодом. За это вы получаете, помимо выгодного пакета, также и другие преимущества контракта, в частности, возможность держать на одном лицевом счете номера всей вашей семьи и друзей.

Как мы писали ранее, «Киевстар» создал систему биллинга для абонентов предоплаты совместно с выдающейся шведской компанией Ericsson. Согласно сообщению мобильного оператора, ранее биллинг-системы были представлены огромным разрозненным парком из трех десятков различных систем. Все они были заменены на единую современную IT-платформу.