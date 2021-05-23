Стільниковий оператор «Київстар» запустив новий тарифний план, що обходиться всього у 3 гривні на день

Нещодавно Київстар оновив умови ряду тарифних планів. Зокрема, був запущений один, дуже доступний, контрактний тарифний план, який є на даний момент одним з найбільш вигідних в Україні.





Повноцінний пакет послуг за ціною соціального тарифу

Як правило, сто гривень на місяць – це, так би мовити, «рубіжна» ціна. Все, що нижче неї, вважається соціальними тарифами, в яких ви отримуєте виключно необхідний мінімум послуг. Вони призначені в першу чергу для людей, яким не потрібен ні інтернет, ні великі пакети дзвінків, наприклад, пенсіонерів та малозабезпечених. Проте, в новому тарифному плані все не так. Ви отримаєте:

Повністю безлімітні дзвінки в мережі Київстар

Триста хвилин для дзвінків на інші напрямки по Україні і для міжнародних дзвінків

Тридцять гігабайтів мобільного інтернету

Можливість без додаткової плати користуватися сервісами «Київстар ТВ» з пакетом «Легкий», Star Guard Lite і Mobile ID.

Якщо ви вичерпаєте тарифний пакет інтернету, то будете отримувати пакети послуг по сто мегабайтів за десять гривень.

Тарифний план носить назву «Smart Регіон». Він, по суті, являє собою оновлену версію старого тарифного плану «Безлім +». Слід зазначити, що даний тарифний план є контрактним. Це означає, що для його підключення ви повинні відвідати магазин оператора з паспортом та ідентифікаційним кодом. За це ви отримуєте, крім вигідного пакету, також і інші переваги контракту, зокрема, можливість тримати на одному особовому рахунку номера всієї вашої родини і друзів.

Як ми писали раніше, «Київстар» створив систему білінгу для абонентів передоплати спільно з видатною шведською компанією Ericsson. Згідно з повідомленням мобільного оператора, раніше білінг-системи були представлені величезним розрізненим парком з трьох десятків різних систем. Всі вони були замінені на єдину сучасну IT-платформу.