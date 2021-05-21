«ПриватБанк» ввел важные изменения для владельцев банковских карт

ПриватБанк напомнил клиентам об изменениях, которые он ввел для владельцев банковских карт. Все они связаны с тем, что все банки обязаны выполнять новые требования правительства нашей страны в области финансового мониторинга и обязательной идентификации налогоплательщиков. Они действительно для всех видов бизнес-карт, включая корпоративные и карты «Ключ к счету», а также для текущих счетов.





Правила пополнения: самое основное

Если вы создаете платежи через мобильное или стационарное приложение Приват24, либо же через терминалы самообслуживания ПриватБанка для пополнения бизнес-карт, то вы будете переадресованы на страницу пополнения текущего счета получателя. Все обязательные реквизиты, включая IBAN, можно будет подставить в данном окне. Сумма платежа здесь роли не играет.

Если вы создаете платеж с карты другого банка на пополнение бизнес-карты ПриватБанка, и сумма превышает тридцать тысяч гривен в месяц, то такой платеж не сможет быть обработан. Вам порекомендуют использовать для пополнения IBAN-номера текущих счетов клиента, которому вы переводите средства. Дело в том, что при пополнении обязательно указывать основные реквизиты плательщика.

Все бизнес-клиенты ПриватБанка, таким образом, получают возможность принимать оплату от партнеров и покупателей вне зависимости от банка, в котором они обслуживаются, на текущие счета без ограничений, если укажут необходимые реквизиты.

Как мы писали ранее, пресс-служба ПриватБанка сообщила о том, что если пользователи услуг будут оплачивать свои покупки картой Visa, то они за переводы с карты на карту будут получать гарантированный кэшбек в размере пятидесяти гривен. Срок действия этой программы — до июля текущего года.