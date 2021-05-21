AliExpress ввів нові правила доставки товарів для покупців з України

Тепер українцям буде простіше отримувати товари, придбані на найбільшому світовому торговельному майданчику в Інтернеті – AliExpress. Нові правила доставки товарів для покупців з нашої країни будуть діяти завдяки тому, що Укрпошта і «Цайняо», один з найбільших логістичних операторів в світі, оптимізували IT-інфраструктуру.





Якими будуть нові правила роботи AliExpress з українцями

В першу чергу, головним нововведенням є те, що всі відправлення без трекінгу тепер переводяться у відстежуваний формат. Раніше для пересилки товарів, вартість яких становить менше двох доларів, використовувалася посилка без трекінгу і СМС-повідомлення як найекономічніший спосіб.

Для українців це означає, що навіть при виборі доставки Cainiao Super Economy з безкоштовною доставкою всі покупки будуть відстежуватися, причому як в особистому кабінеті користувача в додатку AliExpress, так і на офіційному сайті “Укрпошти”.

Відзначимо, що Україна стала однією з перших країн, для яких запущена послуга надання відстеження недорогих товарів. Як стверджують аналітики логістичної компанії «Цайняо», завдяки такому відстеження посилок кількість недоставлених замовлень буде скорочено не менше ніж в два рази.

При цьому нічого платити за додаткове відстеження не потрібно. Всі замовлення отримають трекінгові номера в форматі SK123456789LV. За цим номером їх можна буде відстежити де завгодно, починаючи від самого Китаю і закінчуючи поштовим відділенням на території нашої країни. У нашій країні клієнт зможе побачити як статус доставки до відділення, так і статус вручення.

За статистикою, яку веде логістичний оператор «Цайняо», який відповідає за доставку переважної більшості товарів AliExpress, за останні два роки замовлення вартість до десяти доларів склали близько вісімдесяти відсотків усіх відправлень в нашу країну. П’ятнадцять відсотків припадає, навпаки, на найдорожчі замовлення з преміальною доставкою, і тільки решта п’ять – на щось середнє між ними.