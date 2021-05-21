«ПриватБанк» ввів важливі зміни для власників банківських карт

ПриватБанк нагадав клієнтам про зміни, які він ввів для власників банківських карт. Всі вони пов’язані з тим, що всі банки зобов’язані виконувати нові вимоги уряду нашої країни в області фінансового моніторингу та обов’язкової ідентифікації платників податків. Вони дійсно для всіх видів бізнес-карт, включаючи корпоративні і карти «Ключ до рахунку», а також для поточних рахунків.





Правила поповнення: найголовніше

Якщо ви створюєте платежі через мобільний або стаціонарний додаток Приват24, або ж через термінали самообслуговування ПриватБанку для поповнення бізнес-карт, то ви будете переадресовані на сторінку поповнення поточного рахунку одержувача. Всі обов’язкові реквізити, включаючи IBAN, можна буде підставити в даному вікні. Сума платежу тут ролі не грає.

Якщо ви створюєте платіж з картки іншого банку на поповнення бізнес-картки ПриватБанку, і сума перевищує тридцять тисяч гривень на місяць, то такий платіж не зможе бути оброблений. Вам порекомендують використовувати для поповнення IBAN-номера поточних рахунків клієнта, якому ви переводите кошти. Справа в тому, що при поповненні обов’язково вказувати основні реквізити платника.

Всі бізнес-клієнти ПриватБанку, таким чином, отримують можливість приймати оплату від партнерів і покупців незалежно від банку, в якому вони обслуговуються, на поточні рахунки без обмежень, якщо вкажуть необхідні реквізити.

Як ми писали раніше, прес-служба ПриватБанку повідомила про те, що якщо користувачі послуг будуть оплачувати свої покупки карткою Visa, то вони за переклади з карти на карту будуть отримувати гарантований кешбек в розмірі п’ятдесяти гривень. Термін дії цієї програми – до липня поточного року.