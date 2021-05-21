AliExpress ввел новые правила доставки товаров для покупателей из Украины

Теперь украинцам будет проще получать товары, приобретенные на крупнейшей мировой торговой площадке в Интернете — AliExpress. Новые правила доставки товаров для покупателей из нашей страны будут действовать благодаря тому, что Укрпочта и «Цайняо», один из крупнейших логистических операторов в мире оптимизировали IT-инфраструктуру.





Какими будут новые правила работы AliExpress с украинцами

В первую очередь, главным новшеством является то, что все отправления без трекинга теперь переводятся в отслеживаемый формат. Ранее для пересылки товаров, стоимость которых составляет меньше двух долларов, использовалась посылка без трекинга и СМС-сообщения как самый экономичный способ.

Для украинцев это означает, что даже при выборе доставки Cainiao Super Economy с бесплатной доставкой все покупки будут отслеживаться, причем как в личном кабинете пользователя в приложении AliExpress, так и на официальном сайте “Укрпочты”.

Отметим, что Украина стала одной из первых стран, для которой запущена услуга предоставления отслеживания недорогих товаров. Как утверждают аналитики логистической компании «Цайняо», благодаря такому отслеживанию посылок количество недоставленных заказов будет сокращено не менее чем в два раза.

При этом ничего платить за дополнительное отслеживание не нужно. Все заказы получат трекинговые номера в формате SK123456789LV. По этому номеру их можно будет отследить где угодно, начиная от самого Китая и заканчивая почтовым отделением на территории нашей страны. В нашей стране клиент сможет увидеть как статус доставки в отделение, так и статус вручения.

По статистике, которую ведет логистический оператор «Цайняо», отвечающий за доставку подавляющего большинства товаров AliExpress, за последние два года заказы стоимость до десяти долларов составили около восьмидесяти процентов всех отправлений в нашу страну. Пятнадцать процентов приходится, напротив, на самые дорогие заказы с премиальной доставкой, и только оставшиеся пять — на что-то среднее между ними.