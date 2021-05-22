Lifecell предложил скидку в 50% на свои тарифы

Как сообщает мобильный оператор lifecell, он запускает новые тарифные планы для корпоративных клиентов. Также у оператора есть для новых абонентов подарок, а именно — очередная акция, в рамках которой он предлагает скидку на некоторые свои тарифы в размере пятидесяти процентов.





Новые тарифные планы и условия акции

Мобильный оператор сообщил о том, что запускает ряд новых тарифных планов. Они будут носить такие названия, как «Бизнес Старт», «Бизнес Стандарт», «Бизнес Стандарт+», «Бизнес Оптимальный» и «Бизнес про».

Первые два тарифных плана в этом списке являются более-менее стандартными, в то время как последние три предлагают абонентам целый ряд сервисов, невероятно полезных для предпринимателей. Это услуга Google Workplace, ранее известная, как Google G Suite, в пакете Business Starter, а также ряд дополнительных услуг по IP-телефонии.

Данные услуги, в частности, позволяют использовать особые стандарты шифрованной связи — SRTP TLS и IPSec. Утверждается, что такую связь невозможно прослушать в интернет-сети, так что ваши бизнес-коммуникации будут, без сомнения, под самой надежной защитой из возможных. Это делает IP-телефонию невероятно популярной. В частности, в марте рост ее популярности составил шестьдесят пять процентов по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, в феврале — шестьдесят процентов, в январе — сорок восемь.

Что касается пакета Business Starter, то он наиболее популярен у айтишников, логистических компаний и всевозможных государственных учреждений. Он позволяет расширенное использование сервисов Google, а также создавать электронные адреса компании с использованием собственных доменов.

Наконец, все новые тарифные планы, за исключением «Бизнес Старт», включают пакетные минуты для звонков в тридцать девять стран мира, в том числе США, стран Евросоюз, Беларуси, Израиля.

Что касается скидки, о который мы упоминали ранее, то она будет действовать для новых абонентов-ФЛП и юридических лиц, которые не пользовались услугами мобильного оператора вплоть до тринадцатого апреля. Если вы — из таких, то можете подключить новые тарифные планы, после чего получите возможность платить абонентскую плату на пятьдесят процентов меньше.