Сотовый оператор «Киевстар» запустил самый выгодный тарифный план в 2021 году

Существует несколько основных разновидностей тарифных планов, которые, как правило, подразделяются по размеру абонентской платы. К примеру, социальные тарифные планы обычно достаточно дешевы, но при этом в них присутствует совсем немного услуг — только самые необходимые. В то же время более дорогие тарифные планы предлагают значительные пакеты услуг, но при этом цена может оказаться не по карману многим украинцам. К счастью, у сотового оператора «Киевстар» есть один выгодный тарифный план, который считается самым выгодным в 2021 году. В нем есть солидный пакет услуг, но при этом очень невысокая цена.





Каковы условия лучшего тарифного плана?

Новый тарифный план, недавно запущенный мобильным оператором «Киевстар», сочетает в себе лучшие черты — дешевизну социальных тарифов и большой объем услуг более дорогих. Вот что вы будете в нем получать всего за сто гривен в операторский месяц (четыре недели):

Двадцать гигабайтов мобильного интернета.

Полностью безлимитные звонки внутри мобильной сети «Киевстар».

Триста минут звонков в пределах нашей страны на номера других украинских мобильных операторов, а также номера стационарной связи. Этот же пакет будет расходоваться для международных звонков на номера Италии, России, Германии, Чехии

Несложно заметить, что подобный пакет услуг редко можно встретить в дешевых тарифных планах. Это не «олл-инклюзив» с безлимитным интернетом, но все еще достаточно приличный набор, которого хватит на все.

Данный тарифный план носит название «Вкусный». Чтобы его подключить, вы можете посетить любой из магазинов мобильного оператора, или же воспользоваться мобильной системой «Мой Киевстар».

Также “Киевстар” предлагает своим абонентам тарифный план “Все вместе Базовый”, в котором за двести гривен (сто пятьдесят в первые три месяца работы) вы получаете чуть меньший пакет услуг, но зато в него входит также высокоскоростной домашний интернет (до ста мегабит в секунду).