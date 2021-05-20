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Стільниковий оператор «Київстар» запустив найвигідніший тарифний план в 2021 році

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Існує кілька основних різновидів тарифних планів, які, як правило, поділяються на декілька різновидів за розміром абонентської плати. Наприклад, соціальні тарифні плани зазвичай досить дешеві, але при цьому в них присутні зовсім небагато послуг – тільки найнеобхідніші. У той же час більш дорогі тарифні плани пропонують значні пакети послуг, але при цьому ціна може виявитися не по кишені багатьом українцям. На щастя, у стільникового оператора «Київстар» є один вигідний тарифний план, який вважається найвигіднішим в 2021 році. У ньому є солідний пакет послуг, але при цьому дуже невисока ціна.


Які умови кращого тарифного плану?

Новий тарифний план, нещодавно запущений мобільним оператором «Київстар», поєднує в собі кращі риси – дешевизну соціальних тарифів і великий обсяг послуг більш дорогих. Ось що ви будете в ньому отримувати всього за сто гривень в операторський місяць (чотири тижні):

  • Двадцять гігабайтів мобільного інтернету.
  • Повністю безлімітні дзвінки всередині мобільної мережі «Київстар».
  • Триста хвилин дзвінків в межах нашої країни на номери інших українських мобільних операторів, а також номери стаціонарного зв’язку. Цей же пакет буде витрачатися для міжнародних дзвінків на номери Італії, Росії, Німеччини, Чехії.

Нескладно помітити, що подібний пакет послуг рідко можна зустріти в дешевих тарифних планах. Це не «олл-інклюзів» з безлімітним інтернетом, але все ще досить пристойний набір, якого вистачить на все.

Даний тарифний план носить назву «Смачний». Щоб його підключити, ви можете відвідати будь-який з магазинів мобільного оператора, або ж скористатися мобільною системою «Мій Київстар».

Також “Київстар” пропонує своїм абонентам тарифний план “Все разом Базовий”, в якому за двісті гривень (сто п’ятдесят в перші три місяці роботи) ви отримуєте трохи менший пакет послуг, але зате в нього входить також високошвидкісний домашній інтернет (до ста мегабіт в секунду).

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