Приват, Моно и Ощад: новшество моментально скажется на владельцах банковских карт

Национальный банк Украины подписал меморандум с международными платежными системами Visa и MasterCard. Новшества, вводимые этим меморандумом, несомненно, скажутся на владельцах банковских карт всех без исключения украинских банков, включая, разумеется, ПриватБанк, Ощадбанк и monobank.





Чего следует ожидать украинцам

В соответствии с меморандумом, комиссия при интерчейндже — безналичной оплате различных услуг и товаров — должна значительно снизиться, не менее чем на сорок процентов. Снижение будет происходить в три этапа. С первого июля текущего года комиссия должна будет составить не более 1,2%. С первого июля следующего года ее снизят до одного процента, а с 1 июля 2023 — до 0,9%. Соответствующее решение еще должен одобрить Антимонопольный комитет, однако в общем и целом его считают уже принятым.

По мнению Алексея Шабана, заместителя председателя Нацбанка, данный компромисс считается наиболее взвешенным и оптимальным. Снижение стоимости безналичных операций будет стимулировать украинцев пользоваться банковскими карточками, а не наличными деньгами, и следовательно, оздоровит экономику. Также оно будет способствовать развитию конкуренции в нашей стране.

В ПриватБанке и Ощадбанке меморандум также оценивают положительно. Снижение комиссии при интечейндже позволит украинцам меньше платить в рамках тарифов по эквайрингу, что позволит им выбрать наиболее подходящий вариант сотрудничества, а не просто самый дешевый. В Ощадбанке добавляют, что данное решение позволит сохранить рыночные механизмы управления платежным рынком.

Что касается monobank, то ранее его руководители, в частности Олег Гороховский, ранее выступали против какого-либо государственного вмешательства в регулирование размеров комиссии на интерчейндж. Это было связано с тем, что обсуждалось одномоментное понижение комиссии более чем в два раза. По мнению Гороховского, это означало бы коллапс всей финансовой системы нашей страны.

Тем не менее, сейчас в monobank сменили точку зрения. Гороховский назвал решение компромиссным и поздравил украинский бизнес с победой. Многие эксперты также полагают, что деньги, сэкономленные на интерчейндж-комиссии, банки смогут направить на стимулирование потребителей.

Впрочем, другие эксперты настроены скептически. Например, Евгений Дудник из «Лиги антитраста» считает, что меморандум никак не изменит ситуацию. Во-первых, у него неопределенный правовой статус — непонятно, какие последствия ожидают финансовые организации, которые не будут его соблюдать. Во-вторых, рядовые потребители вряд ли почувствуют серьезную разницу в стоимости услуг из-за снижения ставки на десятые доли процента. Это имеет значение только для крупных игроков на рынке.