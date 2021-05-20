Приват, Моно і Ощад: це нововведення моментально позначиться на власниках банківських карт

Національний банк України підписав меморандум з міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard. Нововведення, що вводяться цим меморандумом, безсумнівно, позначаться на власниках банківських карт всіх без винятку українських банків, включаючи, зрозуміло, ПриватБанк, Ощадбанк і monobank.





Чого слід очікувати українцям

Відповідно до меморандуму, комісія при інтерчейндж – безготівковій оплаті різних послуг і товарів – повинна значно знизитися, не менше ніж на сорок відсотків. Зниження відбуватиметься в три етапи. З першого липня поточного року комісія повинна буде скласти не більше 1,2%. З першого липня наступного року її знизять до одного відсотка, а з 1 липня 2023 – до 0,9%. Відповідне рішення ще має схвалити Антимонопольний комітет, однак в цілому його вважають вже прийнятим.

На думку Олексія Шабана, заступника голови Нацбанку, даний компроміс вважається найбільш виваженим і оптимальним. Зниження вартості безготівкових операцій стимулюватиме українців користуватися банківськими картками, а не готівкою, і отже, оздоровить економіку. Також воно буде сприяти розвитку конкуренції в нашій країні.

У Приватбанку і Ощадбанку меморандум також оцінюють позитивно. Зниження комісії при інтечейнджі дозволить українцям менше платити в рамках тарифів по еквайрингу, що дозволить їм вибрати найбільш оптимальний варіант співпраці, а не просто найдешевший. В Ощадбанку додають, що дане рішення дозволить зберегти ринкові механізми управління платіжним ринком.

Що стосується monobank, то раніше його керівники, зокрема Олег Горохівський, раніше виступали проти будь-якого державного втручання в регулювання розмірів комісії на інтерчейндж. Це було пов’язано з тим, що обговорювалося одномоментне зниження комісії більш ніж в два рази. На думку Горохівського, це означало б колапс всієї фінансової системи нашої країни.

Проте, зараз в monobank змінили точку зору. Горохівський назвав рішення компромісним і привітав український бізнес з перемогою. Багато експертів також вважають, що гроші, зекономлені на інтерчейндж-комісії, банки зможуть направити на стимулювання споживачів.

Втім, інші експерти налаштовані скептично. Наприклад, Євген Дудник з «Ліги антитрасту» вважає, що меморандум ніяк не змінить ситуацію. По-перше, у нього невизначений правовий статус – незрозуміло, які наслідки очікують фінансові організації, які не будуть його дотримуватися. По-друге, пересічні споживачі навряд чи відчують серйозну різницю у вартості послуг через зниження ставки на десяті частки відсотка. Це має значення тільки для великих гравців на ринку.