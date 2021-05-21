Стосується кожного: Нова пошта спростила відправку посилок

Нещодавно Нова Пошта прийняла рішення значно спростити відправку посилок. Раніше, якщо ви збиралися відправити посилку через будь-яке відділення, було необхідно спочатку оформляти на сайті поштового оператора онлайнову заявку. Тепер такої потреби більше немає.





Як тепер будуть відправлятися посилки

Згідно з повідомленням, яке з’явилося в середу, 19 травня, на офіційному сайті «Нової пошти», тепер все, що потрібно для відправки міжнародної посилки – назвати країну, оголошену вартість і дані одержувача. Всі інші дані будуть заповнені співробітником підрозділу «Нова пошта глобал». При необхідності він просто зв’яжеться з вами по телефону.

Раніше процедура вимагала приходити у відділення з верифікованою онлайновою заявкою на міжнародний переказ. Після цього оператор був зобов’язаний перевірити вміст посилки на відповідність інвойсу та на наявність товарів, які заборонені до поштової пересилки.

За словами Юрія Беневітского, СЕО підрозділу «Нова пошта глобал», поштовий оператор завжди прислухається до своїх клієнтів, оскільки бажає, щоб їм було максимально легко користуватися послугами пошти. У той же час співробітники компанії підкреслюють: для оформлення міжнародного переказу все ще потрібно принести його в розгорнутому вигляді. Це необхідно для того, щоб співробітники могли зробити його опис з митного законодавства, а також встановити оголошену вартість пересилки.

Якщо ви відправляєте більше, ніж одну позицію, з вами обов’язково зв’яжуться в телефонному режимі співробітники «Нова пошта глобал». Вони заповнять інвойс для митниці, але ви повинні будете його з ними обговорити.