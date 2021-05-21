Касается каждого: Новая почта упростила отправку посылок

Недавно Новая Почта приняла решение значительно упростить отправку посылок. Ранее, если вы собирались отправить посылку через любое отделение, было необходимо вначале оформлять на сайте почтового оператора онлайновую заявку. Теперь такой надобности больше нет.





Как теперь будут отправляться посылки

Согласно сообщению, которое появилось в среду, 19 мая, на официальном сайте «Новой почты», теперь все, что требуется для отправки международной посылки — назвать страну, объявленную стоимость и данные получателя. Все остальные данные будут заполнены сотрудником подразделения «Новая почта глобал». При необходимости он просто свяжется с вами по телефону.

Ранее процедура требовала приходить в отделение с верифицированной онлайновой заявкой на международный перевод. После этого оператор был обязан проверить содержимое посылки на соответствие инвойсу и на наличие товаров, которые запрещены к почтовой пересылке.

По словам Юрия Беневитского, СЕО подразделения «Нова пошта глобал», почтовый оператор всегда прислушивается к своим клиентам, поскольку желает, чтобы им было максимально легко пользоваться услугами почты. В то же время сотрудники компании подчеркивают: для оформления международного перевода все еще требуется принести его в развернутом виде. Это необходимо для того, чтобы сотрудники могли сделать его описание по таможенному законодательству, а также установить объявленную стоимость пересылки.

Если вы отправляете больше, чем одну позицию, с вами обязательно свяжутся в телефонном режиме сотрудники «Нова пошта глобал». Они заполнят инвойс для таможни, но вы должны будете его с ними обсудить.