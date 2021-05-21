Як ваш номер може потрапити до спамерів та як від цього захиститися

У мене 3 телефонних номери на 3х різних апаратах. Всі номери завжди включені, але живуть в беззвучному режимі. Я лише зрідка поглядаю на екран, щоб подивитися кому я був потрібен.





І зауважив, що спамери активні тільки на одному номері, який я свого часу засвітив коли шукав співробітників в свою організацію. На інші номери спам приходить, але в рази менше: в день 1 або 2 дзвінка, в той час як на перший номер можуть і 30 раз зателефонувати.

Отже, 5 ознак що ваш номер потрапив в бази для спаму:

– Вам телефонують і пропонують не менше 3-х різних послуг: наприклад страхування, банківські продукти (кредит), та інші послуги (наприклад, медичні). Мабуть ваш номер потрапив у серйозні бази, які продають в чорному інтернеті;

– Вам телефонують і мовчать. Таким чином такі бази збираються. Якщо вам надійшов дзвінок з невідомого номера і ви взяли трубку, то краще мовчіть і чекайте, що вам скажуть. Якщо в трубці тиша, це спам дзвінок;

– Вам приходять виклики, що скидуються. Ви не встигаєте зняти трубку. Тут або хочуть, щоб ви передзвонили і включать вам рекламу або просто перевіряють доступність вашого телефону;

– Вам приходить SMS спам від організацій, з якими ви не співпрацювали. Якщо не менше 3-х смс в день від різних контор – ваш номер в білому SMS спам списку у шахраїв;

– Вам приходить спам в месенджери: WhatsApp, Telegram.

Що робити?

1. Поставити додаток, який блокує спам дзвінки. Їх дуже багато, достатньо ввести в Play Market фразу «антиспам». Знову ж таки, якісь працюють нормально, якісь працюють погано. Все залежить від смартфона і версії Android.

2. Намагатися не світити свій основний номер в мережі. Навіть якщо ви подаєте оголошення, то збирачі номерів отримають ваш номер навіть в тому випадку, якщо ваше оголошення провисіло всього годину.

Використовуйте для подібних випадків другий телефон, який ви будете включати на той час, поки оголошення на сайті. У соціальних мережах, якщо ви постите якісь оголошення, то частина цифр в номері замініть буквами: +3 (8050) … дев’ять шість 1… Це врятує від автоматичного збору баз для спаму.

3. Не передзвонюйте на номери, яких ви не знаєте. Не кажіть одразу “Алло”, якщо взяли трубку з невідомого номера: зачекайте кілька секунд.

4. Незайвою буде наявність другого телефону для реєстрації різних знижкових карт і реєстрацій на сайті. Недобросовісні співробітники можуть просто продати базу клієнтів.

5. Якщо вже дістали зовсім, то вам допоможе зміна номера. Спробуйте прийти в офіс до оператора і попросити підшукати для вас номер, який звільнився більше року тому. За цей час, він може бути виключений із баз для спаму, адже спамери не можуть дзвонити на всі номери, це технічно вимагає багато ресурсів.

Як я вже писав вище, на відносно чисті номери (у мене на них максимум соціальні мережі зареєстровані) спаму практично не приходить, а на основний телефон – ним користуватися неможливо без режиму “Не турбувати”.