ПриватБанк сделает выплату владельцам множества банковских карт

ПриватБанк порадовал украинцев новой неожиданной акцией. В ее рамках он сделает выплаты владельцам множества банковских карт, причем выполнить для этого можно всего лишь одно-единственное простейшее действие! Какое же? Давайте разберемся.





Условия новой акции ПриватБанка

Если клиенты ПриватБанка будут пользоваться карточкой для оплаты покупок, то получат право на гарантированный кэшбек в размере пятидесяти гривен за переводы между картами банковской системы Visa. Данная программа будет действовать вплоть до конца июля текущего года.

По словам представителей банка, для того, чтобы получить кэшбек за переводы, достаточно либо отправить любой перевод карточкой Visa, либо же наоборот, его получить. Минимальная сумма составляет пятьсот гривен. Вы также должны сделать не меньше трех покупок суммой не менее пятидесяти гривен. Также в рамках данной программы ПриватБанк будет разыгрывать двести кэшбеков, каждый суммой в пятьсот гривен.

В данной программе принимают участие все виды р2р переводов:

С карты Visa ПриватБанка на международную карту

С международной карты на карту Visa ПриватБанка

Переводы с карты Visa ПриватБанка на карту любого украинского банка, за исключением, само собой, переводов между собственными счетами в ПриватБанке.

Все международные и внутриукраинские переводы с карты на карту Visa можно совершать любым доступным образом — через стационарную версию, через мобильный банк Приват24, в банкомате или терминале самообслуживания ПриватБанка, либо же по бесплатному телефону Сервисного центра банка — 3700.

Как мы писали ранее, ПриватБанк, как и другие банки, начали уменьшать количество отделений в связи с их переходом в онлайн. Как утверждает статистика, в январе на территории нашей страны было 7134 отделения различных банков, а сейчас их всего 7073, то есть шестьдесят одно отделение было закрыто. Еще год назад существовало 7884 отделения банков, то есть за прошедший год было закрыто более восьмисот отделений.