ПриватБанк зробить виплату власникам безлічі банківських карт

ПриватБанк порадував українців новою несподіваною акцією. В її рамках він зробить виплати власникам безлічі банківських карт, причому виконати для цього можна лише одну-єдину найпростішу дію! Яку ж? Давайте розберемося.





Умови нової акції ПриватБанку

Якщо клієнти ПриватБанку будуть користуватися карткою для оплати покупок, то отримають право на гарантований кешбек в розмірі п’ятдесяти гривень за перекази між картками банківської системи Visa. Дана програма буде діяти аж до кінця липня поточного року.

За словами представників банку, для того, щоб отримати кешбек за перекази, достатньо або відправити будь-який переклад карткою Visa, або ж навпаки, його отримати. Мінімальна сума становить п’ятсот гривень. Ви також повинні зробити не менше трьох покупок сумою від п’ятидесяти гривень. Також в рамках даної програми ПриватБанк буде розігрувати двісті кешбеків, кожен сумою в п’ятсот гривень.

У даній програмі беруть участь всі види р2р переказів:

З карти Visa ПриватБанку на міжнародну карту

З міжнародної карти на карту Visa ПриватБанку

Перекази з картки Visa ПриватБанку на карту будь-якого українського банку, за винятком, звісно ж, переказів між власними рахунками в ПриватБанку.

Всі міжнародні та внутрішні українські перекази з карти на карту Visa можна здійснювати будь-яким доступним чином – через стаціонарну версію, через мобільний банк Приват24, в банкоматі або терміналі самообслуговування ПриватБанку, або ж за безкоштовним телефоном Сервісного центру банку – 3700.

Як ми писали раніше, ПриватБанк, як і інші банки, почав зменшувати кількість відділень у зв’язку з їх переходом в онлайн. Як стверджує статистика, в січні на території нашої країни було 7134 відділення різних банків, а зараз їх всього 7073, тобто шістдесят одне відділення було закрито. Ще рік тому існувало 7884 відділення банків, тобто за минулий рік було закрито понад вісімсот відділень.