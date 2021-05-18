Абоненти Київстар тепер будуть поповнювати рахунок по-новому

Як повідомили представники мобільного оператора «Київстар», тепер абоненти можуть поповнювати рахунок по-новому, завдяки тому, що компанія переходить на інноваційну IT-систему для клієнтів передоплати.





Оновлення системи даних і що воно принесе

Клієнти передоплати складають, згідно зі статистикою, понад вісімдесят відсотків всієї клієнтської бази мобільного оператора «Київстар». Саме для них і була розроблена нова бізнес IT-система (білінг), спільно з видатною шведською компанією Ericsson.

Згідно з повідомленням мобільного оператора, раніше білінг-системи були представлені величезним розрізненим парком з трьох десятків різних систем. Всі вони були замінені на єдину сучасну IT-платформу.

За словами президента «Київстару» Олександра Комарова, це найбільший проект мобільного оператора за всю його історію. Дані поновлення дозволять йому активніше підтримувати digital-трансформацію, а також зробити обслуговування клієнтів максимально ефективним.

Як ми писали раніше, «Київстар» подарує абонентам пропонував – знижку на таксі. Для того, щоб скористатися акційною пропозицією, від вас вимагається завантажити додаток «Мій Київстар» або просто скористатися ним, якщо він у вас вже є. На знак подяки за це ви можете отримати промокод, який дасть вам право на знижку в розмірі п’ятдесяти відсотків на користування таксі системи Uklon. Знижкою зможуть скористатися нові клієнти додатки, які будуть їздити в дев’яти українських містах, таких як Київ, Вінниця, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Чернігів, Херсон і Житомир.