Абоненты Киевстар теперь будут пополнять счет по новому

Как сообщили представители мобильного оператора «Киевстар», теперь абоненты могут пополнять счет по-новому, благодаря тому, что компания переходит на инновационную IT-систему для клиентов предоплаты.





Обновление системы данных и что оно принесет

Клиенты предоплаты составляют, согласно статистике, более восьмидесяти процентов всей клиентской базы мобильного оператора «Киевстар». Именно для них и была разработана новая бизнес IT-система (биллинг), совместно с выдающейся шведской компанией Ericsson.

Согласно сообщению мобильного оператора, ранее биллинг-системы были представлены огромным разрозненным парком из трех десятков различных систем. Все они были заменены на единую современную IT-платформу.

По словам президента «Киевстара» Александра Комарова, это крупнейший проект мобильного оператора за всю его историю. Данные обновления позволят ему активнее поддерживать digital-трансформацию, а также сделать обслуживание клиентов максимально эффективным.

Как мы писали ранее, «Киевстар» подарит абонентам отличное предложение — скидку на такси. Для того, чтобы воспользоваться акционным предложением, от вас требуется загрузить приложение «Мой Киевстар» или просто воспользоваться им, если оно у вас уже есть. В благодарность за это вы можете получить промокод, который даст вам право на скидку в размере пятидесяти процентов на пользование такси системы Uklon. Скидкой смогут воспользоваться новые клиенты приложения, которые будут ездить в девяти украинских городах, таких как Киев, Винница, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Чернигов, Херсон и Житомир.