Названы самые популярные б/у авто в Украине

Украинцы часто приобретают автомобили, бывшие в употреблении. Это дешевле и проще, чем покупать новые машины. Какие же модели автомобилей наиболее популярны среди наших соотечественников?
Наиболее популярные машины
В апреле на вторичном рынке было продано более восмьмидесяти двух тысяч легковых автомобилей. Это настоящий рекорд с начала текущего года. Об этом сообщают сервисные центры Министерства внутренних дел Украины. Как правило, украинцы приобретают бывшие в употреблении легковые автомобили возрастом около двенадцати лет. Наиболее популярной моделью предсказуемо стал Daewoo Lanos, также очень популярны такие модели, как Volkswagen Passat и Skoda Octavia. Всего топ-20 наиболее популярных машин выглядит следующим образом:
1. Daewoo Lanos – продано 2571 единиц.
2. Volkswagen Passat – 2451 ед.
3. Skoda Octavia – 2215 ед.
4. ВАЗ 2109/99 – 1860 ед.
5. Volkswagen Golf – 1783 ед.
6. Chevrolet Aveo/ Vida –1374 ед.
7. Renault Megane – 1342 ед.
8. Skoda Fabia – 1271 ед.
9. Ford Focus – 1250 ед.
10. ВАЗ 2107 – 1002 ед.
11. Toyota Camry – 972 ед.
12. Opel Astra – 958 ед.
13. BMW 5-series – 827 ед.
14. ВАЗ 2110 – 826 ед.
15. ВАЗ 2106 – 807 ед.
16. Dacia Logan – 784 ед.
17. Volkswagen Jetta – 771 ед.
18. Mitsubishi Lancer – 748 ед.
19. ЗАЗ Славута – 719 ед.
20. BMW 3-series – 710 ед.
Что касается новых автомобилей, то чаще всего жители нашей страны приобретают внедорожники и кроссоверы. На них приходится порядка семидесяти пяти процентов от общего числа покупок.
Рост популярности именно вторичных покупок связан, в первую очередь, со значительным снижением экономического благосостояния украинцев в связи с пандемией. Тем не менее, сам факт того, что автомобили снова начинают покупать, говорит о том, что деньги у наших сограждан все-таки появляются.
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