Названы самые популярные б/у авто в Украине

Украинцы часто приобретают автомобили, бывшие в употреблении. Это дешевле и проще, чем покупать новые машины. Какие же модели автомобилей наиболее популярны среди наших соотечественников?





Наиболее популярные машины

В апреле на вторичном рынке было продано более восмьмидесяти двух тысяч легковых автомобилей. Это настоящий рекорд с начала текущего года. Об этом сообщают сервисные центры Министерства внутренних дел Украины. Как правило, украинцы приобретают бывшие в употреблении легковые автомобили возрастом около двенадцати лет. Наиболее популярной моделью предсказуемо стал Daewoo Lanos, также очень популярны такие модели, как Volkswagen Passat и Skoda Octavia. Всего топ-20 наиболее популярных машин выглядит следующим образом:

1. Daewoo Lanos – продано 2571 единиц.

2. Volkswagen Passat – 2451 ед.

3. Skoda Octavia – 2215 ед.

4. ВАЗ 2109/99 – 1860 ед.

5. Volkswagen Golf – 1783 ед.

6. Chevrolet Aveo/ Vida –1374 ед.

7. Renault Megane – 1342 ед.

8. Skoda Fabia – 1271 ед.

9. Ford Focus – 1250 ед.

10. ВАЗ 2107 – 1002 ед.

11. Toyota Camry – 972 ед.

12. Opel Astra – 958 ед.

13. BMW 5-series – 827 ед.

14. ВАЗ 2110 – 826 ед.

15. ВАЗ 2106 – 807 ед.

16. Dacia Logan – 784 ед.

17. Volkswagen Jetta – 771 ед.

18. Mitsubishi Lancer – 748 ед.

19. ЗАЗ Славута – 719 ед.

20. BMW 3-series – 710 ед.

Что касается новых автомобилей, то чаще всего жители нашей страны приобретают внедорожники и кроссоверы. На них приходится порядка семидесяти пяти процентов от общего числа покупок.

Рост популярности именно вторичных покупок связан, в первую очередь, со значительным снижением экономического благосостояния украинцев в связи с пандемией. Тем не менее, сам факт того, что автомобили снова начинают покупать, говорит о том, что деньги у наших сограждан все-таки появляются.