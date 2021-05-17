Названі найпопулярніші б/в авто в Україні

Українці часто купують автомобілі, що були у вжитку. Це дешевше і простіше, ніж купувати нові машини. Які ж моделі автомобілів найбільш популярні серед наших співвітчизників?





Найбільш популярні машини

У квітні на вторинному ринку було продано більше восьмидесяти двох тисяч легкових автомобілів. Це справжній рекорд з початку поточного року. Про це повідомляють сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України. Як правило, українці купують б\в легкові автомобілі віком близько дванадцяти років. Найбільш популярною моделлю передбачувано став Daewoo Lanos, також дуже популярні такі моделі, як Volkswagen Passat і Skoda Octavia. Всього топ-20 найбільш популярних машин виглядає наступним чином:

1. Daewoo Lanos – продано 2571 одиниць.

2. Volkswagen Passat – 2451 од.

3. Skoda Octavia – 2215 од.

4. ВАЗ 2109/99 – 1860 од.

5. Volkswagen Golf – 1783 од.

6. Chevrolet Aveo / Vida -1374 од.

7. Renault Megane – один тисяча триста сорок дві од.

8. Skoda Fabia – тисяча двісті сімдесят одна од.

9. Ford Focus – 1250 од.

10. ВАЗ 2107 – 1002 од.

11. Toyota Camry – 972 од.

12. Opel Astra – 958 од.

13. BMW 5-series – 827 од.

14. ВАЗ 2110 – 826 од.

15. ВАЗ 2106 – 807 од.

16. Dacia Logan – 784 од.

17. Volkswagen Jetta – 771 од.

18. Mitsubishi Lancer – 748 од.

19. ЗАЗ Славута – 719 од.

20. BMW 3-series – 710 од.

Що стосується нових автомобілів, то найчастіше жителі нашої країни купують позашляховики та кросовери. На них припадає близько сімдесяти п’яти відсотків від загального числа покупок.

Зростання популярності саме вторинних покупок пов’язане, в першу чергу, зі значним зниженням економічного добробуту українців в зв’язку з пандемією. Проте, сам факт того, що автомобілі знову починають купувати, говорить про те, що гроші у наших співгромадян все-таки з’являються.