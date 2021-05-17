Стільниковий оператор «Київстар» запустив тариф з 30 Гб інтернету за 100 гривень на місяць

Київстар запустив свій кращий тариф, який сміливо можна назвати одним з найдешевших на ринку. Що можна отримати за сто гривень на місяць? Зазвичай – тільки мінімальну кількість послуг в рамках соціального тарифного плану. Проте, звичний стереотип Київстар, здається, вирішив зламати. В рамках нового тарифу від найбільшого мобільного оператора ви будете отримувати все, що вам необхідно, починаючи з тридцяти гігабайтів інтернету, за смішну ціну.





Чому з контрактом вигідніше

Новий контрактний тарифний план пропонує вам все, що може здатися необхідним звичайному користувачеві послуг Київстар. Він порадує як тих, хто багато сидить в інтернеті, так і тих, хто в основному розмовляє, адже в нього входять наступні послуги:

Повністю безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар.

300 хвилин дзвінків на інші напрямки по Україні, а також для дзвінків за кордон, в інші країни, на будь-які номери.

Тридцять гігабайтів мобільного інтернету.

Доступ до ряду сервісів від оператора. Наприклад, це «Київстар ТВ» з пакетом «Легкий», а також Mobile ID.

Після вичерпання пакета послуг ви можете придбати нові пакети гігабайтів, або ж скористатися деякими спеціальними послугами, про які ми писали раніше. Але, як правило, тридцяти гігабайтів вистачає на все!

Тарифний план, який включає такий шикарний пакет послуг, носить назву «Smart Регіон». Як ми вже сказали, він є контрактним, тобто для його підключення необхідно відвідати центр обслуговування клієнтів Київстар. Ви також отримуєте в його рамках всі плюси контрактних тарифних планів, наприклад, можливість оплачувати по частинах, або тримати кілька номерів на одному особовому рахунку. Також цей тариф є регіональним, тому вам краще спочатку перевірити офіційний сайт мобільного оператора, щоб дізнатися, чи входить ваш регіон в зону дії тарифу.

Як ми писали раніше, Київстар дозволяє своїм користувачам завести додатковий номер всього за тридцять гривень на місяць. Щоб підключити послугу, використовуйте комбінацію * 100 * 33 * 2 # і клавіша виклику. Ви отримаєте номер, випадково згенерований системою. Щоб призупинити дію послуги, можна за допомогою комбінації * 100 * 33 * 4 #. Для відправлення СМС або виклику на додатковий номер введіть перед номером адресата код 818. У меню управління послугою можна, наприклад, розмежувати особисті та робочі дзвінки, відключаючи додатковий номер за розкладом.