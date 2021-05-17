«ПриватБанк» і «Ощадбанк» почали закриття відділень по всій країні

Цілий ряд українських банків, включаючи «ПриватБанк» і «Ощадбанк», почали закривати безліч відділень по всій території нашої країни в зв’язку з їх нерентабельністю і переходом в онлайн. Неприємно, але факт: тепер банківські послуги можуть стати набагато менш доступними для людей похилого віку, які не користуються інтернетом, в маленьких містах і селах, якщо відділення, які там знаходяться, закриють.





Динаміка закриття відділень

Як стверджує статистика, в січні на території нашої країни було 7134 відділення різних банків, а зараз їх всього 7073, тобто шістдесят одне відділення було закрито. Ще рік тому існувало 7884 відділення банків, тобто за минулий рік було закрито понад вісімсот відділень.

В основному свої відділення закривають державні банки, наприклад, Ощадбанк закрив сорок своїх відділень, а ПриватБанк – тридцять три. Шість відділень було закрито також Укргазбанком. На даний момент у різних банків залишився такий кількість відділень:

Ощадбанк – 1797 відділень.

Приватбанк – 1684 відділення.

Райффайзен Банк Аваль – 396 відділень.

Укрсиббанк – 271 відділення.

Укргазбанк – 270 відділень.

При цьому деякі банки з приватним капіталом, навпаки, розширюють кількість своїх відділень. Так, ПУМБ відкрив дев’ять відділень на території України, п’ять відділень відкрив Перший інвестиційний банк, Укрбудінвестбанк відкрив три нових відділення.

Як ми писали раніше, ПриватБанк змінив правила зняття готівки для всіх клієнтів. Якщо ви захочете зняти готівку, то зробити це можна буде прямо на касі супермаркету або ж більш ніж в двох тисячах роздрібних магазинів по всій території нашої країни, де встановлені POS-термінали. До супермаркетів, де можна буде зняти гроші на касі, відносяться Сільпо, Фора, Varus, WOG. Коли ви робите покупки в супермаркеті на касі, то при оплаті товару банківською карткою просто попросите касира видати вам готівку. Максимальна сума становить п’ятсот гривень.