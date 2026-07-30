Власний чип і батарея на 12 000 мА·год: розкрито характеристики Xiaomi Pad 8S Pro

У мережі з’явилися характеристики майбутнього планшета Xiaomi Pad 8S Pro. Головна деталь витоку — новинка стане одним із перших пристроїв на XRING O3, процесорі власної розробки Xiaomi наступного покоління. Дані оприлюднив китайський інсайдер, відомий під псевдонімом Panda is Bald.
Що відомо про характеристики
|Параметр
|Очікуване значення
|Процесор
|XRING O3
|Екран
|12,5 дюйма, LCD, 3.2K
|Батарея
|12 000 мА·год
|Зарядка
|120 Вт (дротова)
|Фронтальна камера
|32 Мп
|Основна камера
|50 Мп + 2 Мп
Порівняно з попередником Pad 7S Pro, який працював на першому фірмовому чипі XRING O1, найпомітніший стрибок — акумулятор: 12 000 мА·год проти 10 610 мА·год за тієї самої 120-ватної зарядки. Діагональ і клас екрана залишаються незмінними.
Головна інтрига Xiaomi Pad 8S Pro — процесор
Про сам XRING O3 офіційних даних поки немає. Для розуміння рівня: торішній XRING O1 виготовлявся за 3-нанометровим техпроцесом TSMC другого покоління, мав 10-ядерний CPU із графікою Arm Immortalis-G925 і набирав близько 2,5 мільйона балів в AnTuTu — рівень топових Snapdragon свого часу. За попередніми витоками, O3 має принести насамперед помітний приріст енергоефективності.
Поява другого покоління планшетів на власному кремнії означає, що експеримент Xiaomi з відмовою від Qualcomm і MediaTek у частині пристроїв переріс у послідовну стратегію — шлях, яким свого часу пройшла Apple зі своїми чипами серії M.
Дату анонса й ціни інсайдер не називає, а Xiaomi характеристики офіційно не підтверджувала, тож до презентації окремі деталі можуть змінитися.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Xiaomi готує ще один рекордсмен за автономністю — смартфон Redmi Turbo 6 Max із батареєю на 10 000 мА·год і семидюймовим екраном, який очікується на початку 2027 року.