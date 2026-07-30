Власний чип і батарея на 12 000 мА·год: розкрито характеристики Xiaomi Pad 8S Pro

У мережі з’явилися характеристики майбутнього планшета Xiaomi Pad 8S Pro. Головна деталь витоку — новинка стане одним із перших пристроїв на XRING O3, процесорі власної розробки Xiaomi наступного покоління. Дані оприлюднив китайський інсайдер, відомий під псевдонімом Panda is Bald.

Що відомо про характеристики

Параметр Очікуване значення Процесор XRING O3 Екран 12,5 дюйма, LCD, 3.2K Батарея 12 000 мА·год Зарядка 120 Вт (дротова) Фронтальна камера 32 Мп Основна камера 50 Мп + 2 Мп

Порівняно з попередником Pad 7S Pro, який працював на першому фірмовому чипі XRING O1, найпомітніший стрибок — акумулятор: 12 000 мА·год проти 10 610 мА·год за тієї самої 120-ватної зарядки. Діагональ і клас екрана залишаються незмінними.

Головна інтрига Xiaomi Pad 8S Pro — процесор

Про сам XRING O3 офіційних даних поки немає. Для розуміння рівня: торішній XRING O1 виготовлявся за 3-нанометровим техпроцесом TSMC другого покоління, мав 10-ядерний CPU із графікою Arm Immortalis-G925 і набирав близько 2,5 мільйона балів в AnTuTu — рівень топових Snapdragon свого часу. За попередніми витоками, O3 має принести насамперед помітний приріст енергоефективності.

Поява другого покоління планшетів на власному кремнії означає, що експеримент Xiaomi з відмовою від Qualcomm і MediaTek у частині пристроїв переріс у послідовну стратегію — шлях, яким свого часу пройшла Apple зі своїми чипами серії M.

Дату анонса й ціни інсайдер не називає, а Xiaomi характеристики офіційно не підтверджувала, тож до презентації окремі деталі можуть змінитися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Xiaomi готує ще один рекордсмен за автономністю — смартфон Redmi Turbo 6 Max із батареєю на 10 000 мА·год і семидюймовим екраном, який очікується на початку 2027 року.