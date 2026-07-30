Смартфон із батареєю на 10 000 мА·год: у мережі показали дизайн Redmi Turbo 6 Max

У мережі з’явився рендер майбутнього смартфона Redmi Turbo 6 Max, який розкриває оновлений дизайн апарата. Головна зміна порівняно з попередником — повністю перероблений блок камер.

Якщо Redmi Turbo 5 Max мав вертикальний острівець камер у лівому куті, то новинка отримала горизонтальну смугу, що простягається майже на всю ширину корпусу у верхній частині — рішення, яке нагадує підхід Google у смартфонах Pixel. Загальна стилістика стала мінімалістичнішою: плоскі торці й тонкий профіль, попри чималу батарею.

Redmi Turbo 6 Max

Очікувані характеристики

Параметр Очікуване значення Екран 7 дюймів, плоский, 2K Процесор Dimensity 9500s або 9600s Батарея 10 000 мА·год Орієнтовний вихід I квартал 2027 року

Семидюймовий екран зробить Turbo 6 Max одним із найбільших смартфонів Redmi — фактично апарат орієнтований на ігри та перегляд відео. Акумулятор ємністю 10 000 мА·год на тисячу міліампер-годин перевищує показник Turbo 5 Max, який мав 9000 мА·год. Швидкість заряджання інсайдери поки не називають.

Xiaomi офіційно не підтверджувала існування смартфона, а до його ймовірного анонсу залишається щонайменше кілька місяців — за наявними даними, презентацію очікують не раніше початку 2027 року. Тож і дизайн, і характеристики на цьому етапі можуть змінитися, а самі рендери часто є реконструкцією за описом, а не фінальними зображеннями виробника.