Redmi 10 Prime – амбітний бюджетник на Helio G88

Індійські підрозділи компанії Xiaomi оголосили про готовність запустити багатообіцяючий смартфон Redmi 10 Prime. Це бюджетна модель, оснащена багатьма флагманськими фішками, такими як стереодинаміки і адаптивна частота дисплея.





За характеристиками вона базується на недавно вийшовшому смартфоні Redmi 10, але у Prime буде не менше двох важливих відмінностей. В першу чергу, мова йде про акумулятор, ємність якого збільшена з 5000 мАг до 6000 мАг. Крім того, апарат запропонує опцію використання його в якості портативної зарядки для інших гаджетів, як, наприклад, TWS-навушники.

Друга відмінність полягає у відсутності датчика NFC, який практично не користується попитом на території Індії. А ось апаратною основою залишиться все той же MediaTek Helio G88. Також смартфон збереже за собою 50-мегапіксельну основну камеру з новим сенсором Samsung ISOCELL JN1. Що ще цікавого буде в цій новинці, дізнаємося після презентації, яка відбудеться вже 3 вересня.