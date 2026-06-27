iQOO Neo 12 може стати “вбивцею флагманів”: екран до 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 і батарея від 9000 мА·год

У мережі з’явилися характеристики iQOO Neo 12 — майбутнього смартфона, який може запропонувати флагманську продуктивність за значно нижчою ціною. Даними поділився відомий інсайдер Digital Chat Station.

iQOO Neo 12 отримає екран 185 Гц і топовий процесор

За витоком, iQOO Neo 12 оснастять великим 6,83-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 2K. Частота оновлення, залежно від фінального рішення виробника, становитиме 165 або 185 Гц — і саме другий варіант виглядає найцікавіше.

За продуктивність має відповідати Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також згадується окремий графічний чип, який може допомогти у важких іграх та задачах із високим навантаженням. Очікується, що обсяг оперативної пам’яті становитиме 12 ГБ.

Про камери поки що інформації немає, і саме на них виробник може зекономити, щоб утримати привабливу ціну.

Батарея від 9000 мА·год і зарядка на 100 Вт

Ще одна сильна сторона iQOO Neo 12 — акумулятор. За даними інсайдера, його ємність буде не меншою за 9000 мА·год. Смартфон також має отримати швидку зарядку потужністю 100 Вт.

Серед інших очікуваних характеристик згадуються ультразвуковий сканер відбитків пальців і захист від води за стандартами IP68/IP69.

Ціна, за попередніми даними, не перевищить 4000 юанів — це приблизно трохи понад 23 тисячі гривень. Прем’єра iQOO Neo 12 очікується у жовтні 2026 року. Одним із його головних конкурентів має стати Redmi K90 Ultra.