Nubia Air Pro готується до виходу: смартфон товщиною 5,99 мм отримає батарею на 5000 мА·год

ZTE готує до запуску Nubia Air Pro — тонкий смартфон середнього класу, який має поєднати корпус товщиною 5,99 мм, великий акумулятор і камеру з високою роздільною здатністю.

Що відомо про характеристики

За даними Notebookcheck, Nubia Air Pro отримає металеву рамку та захист IP69K. Смартфон важитиме 172 грами, а його товщина становитиме 5,99 мм. Водночас видання зауважує, що до цієї цифри варто ставитися обережно, оскільки звичайний Nubia Air на практиці був товстішим за заявлене значення.

Nubia Air Pro

Спереду встановлять 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц і піковою HDR-яскравістю до 4500 ніт. Фронтальна камера матиме роздільну здатність 32 Мп.

Основна камера на задній панелі буде 108-мегапіксельною. Також згадується другий модуль, але його характеристики поки не розкриваються. Блок камер виконаний у витягнутому стилі, який нагадує дизайн iPhone Air.

За продуктивність відповідатиме MediaTek Dimensity 7100. Смартфон має вийти з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримуватиме заряджання потужністю до 45 Вт через USB-C.

Nubia Air Pro

Окрема особливість моделі — аксесуар у вигляді ремінця, який дозволяє закріпити смартфон на руці для спортивного режиму. У такому форматі пристрій зможе відстежувати кроки, спалені калорії та дистанцію за GPS.

За попередніми даними, у Європі Nubia Air Pro з 8 ГБ RAM і 512 ГБ пам’яті коштуватиме близько 350 євро, або приблизно 399 доларів. Офіційні ціни ZTE поки не підтвердила.