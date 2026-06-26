Nubia Air Pro готується до виходу: смартфон товщиною 5,99 мм отримає батарею на 5000 мА·год

ZTE готує до запуску Nubia Air Pro — тонкий смартфон середнього класу, який має поєднати корпус товщиною 5,99 мм, великий акумулятор і камеру з високою роздільною здатністю.
Що відомо про характеристики
За даними Notebookcheck, Nubia Air Pro отримає металеву рамку та захист IP69K. Смартфон важитиме 172 грами, а його товщина становитиме 5,99 мм. Водночас видання зауважує, що до цієї цифри варто ставитися обережно, оскільки звичайний Nubia Air на практиці був товстішим за заявлене значення.
Спереду встановлять 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц і піковою HDR-яскравістю до 4500 ніт. Фронтальна камера матиме роздільну здатність 32 Мп.
Основна камера на задній панелі буде 108-мегапіксельною. Також згадується другий модуль, але його характеристики поки не розкриваються. Блок камер виконаний у витягнутому стилі, який нагадує дизайн iPhone Air.
За продуктивність відповідатиме MediaTek Dimensity 7100. Смартфон має вийти з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримуватиме заряджання потужністю до 45 Вт через USB-C.
Окрема особливість моделі — аксесуар у вигляді ремінця, який дозволяє закріпити смартфон на руці для спортивного режиму. У такому форматі пристрій зможе відстежувати кроки, спалені калорії та дистанцію за GPS.
За попередніми даними, у Європі Nubia Air Pro з 8 ГБ RAM і 512 ГБ пам’яті коштуватиме близько 350 євро, або приблизно 399 доларів. Офіційні ціни ZTE поки не підтвердила.