Nothing Phone (4b) засвітився у витоку: AMOLED-екран, Snapdragon і батарея на 5400 мА·год

Nothing уже показала дизайн майбутнього Phone (4b), а тепер у мережі з’явилися ймовірні характеристики смартфона. Офіційна презентація моделі запланована на 7 липня, однак компанія поки не розкриває повний список специфікацій.

За даними інсайдера, Nothing Phone (4b) отримає 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність має відповідати чип Snapdragon 6 Gen 4, що збігається з попередньою появою смартфона в Geekbench.

Основна камера, за чутками, буде 50-мегапіксельною. Nothing уже підтвердила, що смартфон матиме подвійний блок камер на задній панелі, але деталі другого модуля поки не називає.

Також Phone (4b) приписують акумулятор на 5400 мА·год. Це має стати одним із помітних оновлень моделі, особливо якщо Nothing збереже відносно тонкий корпус і фірмовий прозорий дизайн.

Смартфон очікується у версіях з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Також згадуються три кольори корпусу, один із яких уже показали офіційно: світло-блакитний.