SIM-карти можуть зникнути раніше очікуваного

В Android 13 з’явиться підтримка смартфонів без слота для фізичних сім-карт. Про це повідомляє видання CNet.





Журналісти звернули увагу на згадку про нову функцію в Android, знайдену ними на веб-сайті розробників додатків для ОС від Google . Судячи з опису, Android 13 з’явиться підтримка запису декількох телефонних номерів на одній електронній сім-карті (eSIM). Таким чином, автори передбачають можливе зникнення фізичних сім-карт.

“Можливість використання кількох профілів на одному eSIM значно полегшить життя людям, які хочуть перемикатися між мережами кількох операторів”, – зазначили фахівці. Також потенційна відмова від фізичних сім-карт значно знизить витрати операторів на телеком-обладнання. Крім того, виробники смартфонів зможуть відмовитися від слотів для сім-карт і зайняти місце, що звільнилося, батареєю більшої ємності.

Журналісти наголосили, що два телефонні номери зазвичай використовують споживачі, які поділяють переговори на своєму смартфоні на особисті та робочі. Автори звернулися за коментарем до Google, але не отримали оперативної відповіді. Анонс Android 13 очікується 11 травня.

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