Бюджетний автономний монстр: Oppo представила смартфон із батареєю 7000 мАг та захистом IP69

Компанія Oppo оновила лінійку Reno15, презентувавши нову модель Reno15 F 5G. Головною фішкою пристрою стала вражаюча автономність у поєднанні з преміальними матеріалами корпусу та доступною ціною.

Смартфон отримав акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт. При цьому виробник не заощаджував на матеріалах: корпус новинки виконаний з алюмінію та скла, а також має максимальний ступінь захисту від води та пилу за стандартом IP69, що є рідкістю для цього цінового сегмента.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,57-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом AGC Dragontrail-Star D+.

6,57-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом AGC Dragontrail-Star D+. Продуктивність: процесор Snapdragon 6 Gen 1, 8/12 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4X) та накопичувач до 512 ГБ (UFS 3.1) з можливістю розширення.

процесор Snapdragon 6 Gen 1, 8/12 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4X) та накопичувач до 512 ГБ (UFS 3.1) з можливістю розширення. Камери: основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), 8 Мп надширококутна камера та 2 Мп макро. Фронтальна камера також має 50 Мп та підтримує автофокус.

Серед інших особливостей — підекранний сканер відбитків, NFC, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.1. Офіційні ціни поки не оголошені, але інсайдери прогнозують вартість у межах 180 доларів.

