Эксперт рассказал, какие вариаторы выходят из строя уже после 120 тысяч пробега

Во многих автомобильных кругах до сих пор ширится мысль: вариатор – это ненадежная коробка передач. Зачастую такое впечатление складывается на основе личного опыта или отрицательных отзывов знакомых. Владелец специализированной мастерской, ремонтирующей трансмиссии, объяснил, откуда возникли подобные предубеждения, и насколько они соответствуют действительности.

«В 90-е годы вариаторы действительно часто подводили: они перегревались, ломались на небольших пробегах, и запчасти найти было непросто», — отметил специалист.

Эти трудности создали CVT имидж капризной и ненадежной трансмиссии.

Эволюция CVT: от проблем к прогрессу

Массовое внедрение вариаторов началось в 90-е. Первые модели часто давали сбой и дорого стоили в ремонте. Но к середине 2000-х автопроизводители значительно улучшили их конструкцию. Сегодня современные вариаторы частично уступают стандартным автоматам в надежности, но опережают их в комфорте движения и экономии топлива. Но даже при всех усовершенствованиях, предвзятое отношение некоторых водителей сохраняется.

Надежные и менее надежные варианты: примеры моделей

Современные CVT-модели устанавливают на широкий круг автомобилей от доступных хэтчбеков до роскошных купе. Особенно хорошо зарекомендовали себя японские трансмиссии Aisin (Toyota) и вариаторы Jatco (Mitsubishi, часть моделей Nissan) – они считаются достаточно выносливыми.

Некоторые популярные авто, например Nissan Qashqai и Juke с 1,6-литровым мотором, оснащены вариаторами, которые часто выходят из строя уже после 120-130 тысяч километров пробега. У Audi A5 с коробкой S tronic проблемы возникают еще раньше. Даже Subaru TR580 – один из более выносливых вариантов редко переживает отметку в 130 тыс. км.

Покупка с пробегом: почему вариатор – это всегда риск

На новом авто с CVT, правильно обслуживаемом, можно проехать десятки тысяч километров без проблем. Но при покупке такого авто с пробегом более 130 000 км самым важным становится вопрос: как его эксплуатировали?

Перегрев, поздняя замена трансмиссионной жидкости, агрессивный стиль вождения – все это может оставить негласные признаки, которые впоследствии выведут вариатор из строя.

«Главная проблема старого вариатора — невозможно проверить, как с ним обращались. И даже отретушированный снаружи автомобиль может таить серьезные неожиданности», – добавляет владелец автосервиса.

Миф о ненадежности CVT родился именно на основе реальных проблем с ранними вариаторами. Современные модели, особенно от японских брендов, стали ощутимо лучше. Однако при покупке подержанного авто с CVT риск остается. Неправильное обслуживание предыдущим владельцем способно вылиться в дорогостоящий ремонт.