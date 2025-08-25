В ПриватБанке объяснили, кто может потерять доступ к их финансовым услугам

Когда срок действия банковской карты подходит к завершению, клиентам важно заблаговременно позаботиться об ее обновлении, чтобы не упустить возможность пользоваться привычными финансовыми сервисами. В ПриватБанке отмечают, что произвести перевыпуск можно несколькими удобными способами. Самый распространенный вариант – обратиться в любое отделение и заказать новую карточку.

В то же время банк предлагает еще более простой вариант — получить карту с доставкой, причем как внутри Украины, так и за границу. Это особенно удобно для тех, кто не имеет возможности лично посетить отделение.

“Откройте меню “Кошелек” – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите “Заказать карту”, – отметили в финучреждении.

Можно и открыть цифровую карту

Кроме пластиковых карт у клиентов есть возможность мгновенно создать цифровую — непосредственно в приложении «Приват24». Для этого достаточно:

Открыть раздел «Все карты». Выбрать опцию «Добавить». Указать тип “Digital-карта”.

По словам представителей банка, цифровая карта ничем не уступает классической. С ее помощью можно оплачивать покупки через смартфон, производить онлайн-расчеты и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.

Следует напомнить, что с началом военного положения в Украине все действующие пластиковые карты получили автоматическое продление срока действия. Благодаря этому пользователи могли и дальше беспрепятственно рассчитываться за товары и услуги, а также снимать средства.

Возрастные нюансы в использовании карт

Отдельную волну дискуссий вызвала ситуация с одной из клиенток, которая после своего 70-летия неожиданно столкнулась с уменьшением кредитного лимита. По ее словам, банк без предупреждения сократил доступную сумму с 35 тысяч гривен до 4200, что женщина расценила как дискриминацию по возрасту.

В финансовом учреждении отвергли такие обвинения, отметив, что изменения в кредитных лимитах не зависят от даты рождения клиента. Как пояснили в ПриватБанке, решение принимает автоматизированная система, учитывающая ряд критериев: кредитную историю, уровень дохода, активность пользования картой, а также наличие других финансовых обязательств.