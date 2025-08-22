Эти привычки убивают вашу стиральную машинку: топ-5 распространенных ошибок пользователей

Без стиральной машинки нельзя представить современный быт. Поэтому, когда она ломается, это обычно становится настоящей катастрофой. Однако в большинстве случаев виновниками этой бытовой драмы именно владельцы техники. Эксперты назвали несколько наиболее распространенных ошибок, которые люди пропускают во время пользования стиральной машинкой. Эти ошибки, давно вошедшие в привычку, значительно сокращают срок службы стиральной машины, медленно разрушая ее важнейшие детали и системы.

Ошибка №1: перегрузка барабана

Эту вредную привычку можно назвать главным врагом любой стиральной машинки. Пытаясь поместить в стиралку больше белья, чем предусмотрено ее конструкцией, пользователи хотят сэкономить. Однако в результате получают только очередной счет за ремонт. В результате перегрузки барабана у стиральной машинки может перегреться двигатель. Кроме того, это значительная нагрузка на ремни, которые со временем могут растянуться, не говоря уже о высоком риске повреждения подшипников.

Ошибка №2: слишком много средства для стирки

При переборе с правильным порошком или кондиционером в барабане стиральной машинки образуется слишком много пены. Ее проникновение в электронику может вызвать серьезную поломку. Не менее вреден налет, образующийся когда машинка не справляется с полным вымыванием стиральных средств. В барабане может появиться неприятный запах и даже плесень.

Ошибка №3: ​​стирка обуви в обычном режиме

Здесь все еще проще. Барабан стиральной машинки в такой ситуации страдает от ударов подошвы и других жестких элементов обуви. Кроме того, из обуви в стиральную машинку могут попасть камни и другой мелкий мусор, что часто приводит к засорению фильтра или насоса.

Ошибка №4: игнорирование необходимости очистки фильтра

Когда владелец не обращает внимания на необходимость почистить фильтр, вода из стиральной машинки начинает сливаться гораздо медленнее. Если эту проблему долго игнорировать, постоянно перегруженный насос окончательно выйдет из строя.

Ошибка №5: использование стиральной машины при сильно изношенных уплотнителях

Износ уплотнителей, в том числе находящихся на манжетах дверцы – это серьезная проблема, игнорирование которой может привести к роковым последствиям. Вода может просочиться наружу или попасть на электронику. Как следствие короткое замыкание, а с течением времени и коррозия.