Почти 1000$ за старую гривневую монету: как распознать ценный экземпляр

В Украине за некоторые абсолютно обычные с виду монеты номиналом 1 гривна можно получить немалую сумму средств. Особенно ценны в глазах коллекционеров старые монеты с определенными особенностями. Эксперты в области нумизматики рассказали, какие монеты пользуются наибольшим спросом и стоят дороже всего.

Топ-2 самых ценных 1-гривневых монет

К двойке редчайших и самых дорогих монет номиналом 1 гривна, по мнению экспертов, относятся следующие экземпляры:

1 гривна разновидности 1.1ААг выпущеная в 1992 году – от 12 000 до 37 000 грн.

Эту монету можно легко отличить от других по идеально гладкому гурту без меток или надписей. Дело в том, что в 1991 году еще не было инструментов, позволявших наносить гуртовые надписи.

1 гривна разновидности 1.1АА1 также 1992 года выпуска – от 15 000 до 20 000 грн.

Важнейшей чертой таких монет также является гурт, на котором могут быть отчеканены даты 1992, 1994 или 1995 год. Причем по бокам эти даты должны быть разделены тремя точками. Также часто случается, что на самой монете указана дата 1992, а на ее гурте – 1994 или 1995 год.

О таких особенностях ценных монет следует помнить каждому. Ведь довольно часто они встречаются людям совершенно случайно. Например, редкую и крайне ценную монету можно найти в старой копилке или получить с остальными в обычном супермаркете.

Какие еще монеты можно дорого продать?

Кроме старинных монет украинские коллекционеры также ценят копейки с интересами. В частности, за 2000-5000 грн можно продать монету со следующими особенностями:

одинаковые аверс и реверс;

аверс и реверс, находящиеся друг к другу под определенным углом;

неровно отчеканенная монета;

разные года выпуска на гурте и самой монете.

Кто-то назвал бы эти особенности обычным браком. Однако коллекционеры высоко ценят такие экземпляры и готовы щедро платить за них.