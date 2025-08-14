Майже 1000$ за стару гривневу монету: як розпізнати цінний екземпляр

В Україні за деякі абсолютно звичайні на вигляд монети номіналом 1 гривня можна отримати чималу суму коштів. Особливо цінними в очах колекціонерів є старі монети із певними особливостями. Експерти в галузі нумізматики розповіли, які монети користуються найбільшим попитом та коштують найдорожче.

Топ-2 найцінніших 1-гривневих монет

До двійки найрідкісніших та найдорожчих монет номіналом 1 гривня, на думку експертів, належать такі екземпляри:

1 гривня різновиду 1.1ААг випущена у 1992 році –від 12 000 до 37 000 грн.

Цю монету можна легко відрізнити від інших за ідеально гладким гуртом без жодних позначок чи написів. Справа в тому, що у 1991 році ще не існувало інструментів, що дозволяли наносити гуртові написи.

1 гривня різновиду 1.1АА1 також 1992 року випуску – від 15 000 до 20 000 грн.

Найважливішою рисою таких монет також є гурт, на якому можуть бути викарбувані дати 1992, 1994 чи 1995 рік. Причому з боків ці дати повинні бути розділені трьома крапками. Також часто трапляється, що на самій монеті вказана дата 1992 рік, а на її гурті – 1994 чи 1995 рік.

Про такі особливості цінних монет варто пам’ятати кожному. Адже доволі часто вони трапляються людям абсолютно випадково. Наприклад рідкісну та вкрай цінну монету можна знайти у старій скарбничці чи отримати з рештою у звичайному супермаркеті.

Які ще монети можна дорого продати?

Крім старовинних монет українські колекціонери також цінують копійки із певними цікавинками. Зокрема за 2000-5000 грн можна продати монету із такими особливостями:

однакові аверс та реверс;

аверс та реверс, що знаходяться одне до одного під певним кутом;

нерівно відкарбована монета;

різні роки випуску на гурті та самій монеті.

Хтось назвав назвав би ці особливості звичайним браком. Однак колекціонери високо цінують такі екземпляри і готові щедро за них платити.