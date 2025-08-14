Украинцы массово покупают подержанные дизельные авто: какая цена самой популярной модели
На верхушке рейтинга наиболее желанных евроблях в июле 2025 года оказался RENAULT Megane.
15В июле в Украине было приобретено более 5,5 тыс. легковушек с дизельными двигателями. Преимущественно это были так называемые евробляхи – подержанные авто, пригнанные из-за границы. В частности их доля в общей сложности составляет около 4,3 тыс. Остальные 1,2 тыс. штук – новенькие легковушки с дизельными двигателями прямо из салона.
Какие б/у автомобили украинцы покупали в июле?
Среди моделей подержанных автомобилей из Европы украинцы чаще всего выбирали RENAULT Megane. В июле таких автомобилей было приобретено 363 штуки. В пятерку самых желанных евроблях июля также вошли:
- NISSAN Qashqai – 286 единиц;
- SKODA Octavia – 268 единиц;
- VOLKSWAGEN Passat – 252 единиц;
- VOLKSWAGEN Golf – 168 единиц.
Какова стоимость самой популярной евробляхи июля?
Подержанную RENAULT Megane в Украине сегодня можно приобрести чуть более 12 тыс. дол. Хотя на рынке есть немало автомобилей, которые стоят значительно дороже – 17 тыс. долларов или даже 21,5 тыс. долларов. Все зависит от года выпуска автомобиля, его пробега, технического состояния и других характеристик.
На auto.ria мы наткнулись на следующие предложения:
- RENAULT Megane 2020 года выпуска с пробегом 185 тыс. км – 12 700$;
- RENAULT Megane 2021 года выпуска с пробегом 130 тыс. км – 17 100$;
- RENAULT Megane 2020 года выпуска с пробегом 83 тыс. км – 21 500$.
Эти объявления дают общее представление о стоимости автомобиля в зависимости от возраста и пробега.
Украинцы стали реже покупать дизельные автомобили?
Несмотря на то, что в июле 2025 года украинцы приобрели немало автомобилей с дизельными двигателями, их популярность с прошлого года существенно снизилась. Да:
- общее количество приобретенных дизельных авто по сравнению с июлем 2024-го уменьшилось на 13%;
- новых машин было приобретено на 26% меньше;
- подержанных – на 8%.
При этом ценители дизеля все еще покупают легковушки с таким типом двигателей. Предпочтение отдают машинам с пробегом и средним возрастом около 11 лет.