Украинцы массово покупают подержанные дизельные авто: какая цена самой популярной модели

15В июле в Украине было приобретено более 5,5 тыс. легковушек с дизельными двигателями. Преимущественно это были так называемые евробляхи – подержанные авто, пригнанные из-за границы. В частности их доля в общей сложности составляет около 4,3 тыс. Остальные 1,2 тыс. штук – новенькие легковушки с дизельными двигателями прямо из салона.

Какие б/у автомобили украинцы покупали в июле?

Среди моделей подержанных автомобилей из Европы украинцы чаще всего выбирали RENAULT Megane. В июле таких автомобилей было приобретено 363 штуки. В пятерку самых желанных евроблях июля также вошли:

NISSAN Qashqai – 286 единиц;

SKODA Octavia – 268 единиц;

VOLKSWAGEN Passat – 252 единиц;

VOLKSWAGEN Golf – 168 единиц.

Какова стоимость самой популярной евробляхи июля?

Подержанную RENAULT Megane в Украине сегодня можно приобрести чуть более 12 тыс. дол. Хотя на рынке есть немало автомобилей, которые стоят значительно дороже – 17 тыс. долларов или даже 21,5 тыс. долларов. Все зависит от года выпуска автомобиля, его пробега, технического состояния и других характеристик.

На auto.ria мы наткнулись на следующие предложения:

RENAULT Megane 2020 года выпуска с пробегом 185 тыс. км – 12 700$;

RENAULT Megane 2021 года выпуска с пробегом 130 тыс. км – 17 100$;

RENAULT Megane 2020 года выпуска с пробегом 83 тыс. км – 21 500$.

Эти объявления дают общее представление о стоимости автомобиля в зависимости от возраста и пробега.

Украинцы стали реже покупать дизельные автомобили?

Несмотря на то, что в июле 2025 года украинцы приобрели немало автомобилей с дизельными двигателями, их популярность с прошлого года существенно снизилась. Да:

общее количество приобретенных дизельных авто по сравнению с июлем 2024-го уменьшилось на 13%;

новых машин было приобретено на 26% меньше;

подержанных – на 8%.

При этом ценители дизеля все еще покупают легковушки с таким типом двигателей. Предпочтение отдают машинам с пробегом и средним возрастом около 11 лет.