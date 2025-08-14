Українці масово купують вживані дизельні авто: яка ціна найпопулярнішої моделі

У липні в Україні було придбано більш ніж 5,5 тис. легковиків з дизельними двигунами. Переважно це були так звані євробляхи – вживані авто, пригнані з-за кордону. Зокрема їх частка у загальній кількості становить близько 4,3 тис. Решта 1,2 тис. штук – новенькі легковики з дизельними двигунами прямісінько із салону.

Які б/в автівки українці купували в липні?

Серед моделей вживаних авто з Європи українці найчастіше обирали RENAULT Megane. В липні таких автівок було придбано 363 штуки. До п’ятірки найбажаніших євроблях липня також увійшли:

NISSAN Qashqai – 286 одиниць;

SKODA Octavia – 268 одиниць;

VOLKSWAGEN Passat – 252 одиниць;

VOLKSWAGEN Golf – 168 одиниць.

Яка вартість найпопулярнішої євробляхи липня?

Вживану RENAULT Megane в Україні сьогодні можна придбати за трохи понад 12 тис. дол. Хоча на ринку є чимало автівок, які коштують значно дорожче – 17 тис. доларів чи навіть 21,5 тис. доларів. Все залежить від року випуску автівки, її пробігу, технічного стану та деяких інших характеристик.

На auto.ria ми натрапили на такі пропозиції:

RENAULT Megane 2020 року випуску з пробігом 185 тис. км – 12 700$;

RENAULT Megane 2021 року випуску з пробігом 130 тис. км – 17 100$;

RENAULT Megane 2020 року випуску з пробігом 83 тис. км – 21 500$.

Ці оголошення дають загальне уявлення про вартість автівки в залежності від її віку та пробігу.

Українці стали рідше купувати дизельні авто?

Попри те що у липні 2025 року українці придбали чимало автівок з дизельними двигунами, загалом їхня популярність з минулого року суттєво знизилась. Так:

загальна кількість придбаних дизельних авто у порівнянні з липнем 2024-го зменшилась на 13%;

нових машин було придбано на 26% менше;

вживаних – на 8%.

При цьому поціновувачі дизеля все ще купують легковики із таким типом двигунів. Перевагу вони віддають машинам з пробігом та середнім віком близько 11 років.