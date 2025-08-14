Хотел обменять деньги и остался ни с чем: как клиент ПриватБанка потерял 1000$

На днях один из клиентов государственного ПриватБанка рассказал о досадной ситуации, которая произошла с ним во время обмена валюты в банкомате финучреждения. Муж оставил весьма неоднозначный комментарий на портале Минфина. В этом комментарии он выразил твое возмущение работой банка, ведь утраченные средства ему до сих пор не вернули.

Что произошло?

Клиент Привата пытался воспользоваться одной из услуг банкоматов финучреждения, а именно обменять с его помощью валюту. Мужчина внес в банкомат 1000$ и ожидал зачисления эквивалентной суммы в гривнах на свой банковский счет. Однако этого не случилось.

После внесения валюты банкомат указал, что речь идет о сумме 41,1 тыс. грн. На этом адекватная работа устройства окончилась. Он вдруг показал ошибку, а потом вообще «завис». На банковский счет клиента указанная сумма так и не поступила ни сразу, ни через неделю после конфуза с банкоматом.

Что говорят в банке?

После сбоя в работе банкомата клиент немедленно обратился в службу поддержки ПриватБанка. Там ему пообещали, что обязательно решат этот вопрос. Однако прошло уже около недели, у денежных средств на счету все еще нет.

После очередного обращения клиента в банке объяснили, что пока не могут назвать конкретный срок возврата денег. После такого ответа Привату клиент в своем комментарии на портале Минфина призвал всех пользователей банкоматов финучреждения осторожничать во время обмена валют. В частности, он посоветовал делать фото или снимать видео всех своих действий. По его словам, без доказательств и давления клиентов в банке возвращать деньги не спешат.

Напомним, что обычно время возврата средств, потерянных в результате неисправности банкомата или терминала, в большинстве украинских банков составляет от 45 до 120 дней. Однако, прежде всего клиенту нужно оформить заявку на возврат средств.