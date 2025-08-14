Хотів обміняти гроші і залишився ні з чим: як клієнт ПриватБанку втратив 1000$

Днями один з клієнтів державного ПриватБанку розповів про прикру ситуацію, що сталося з ним під час обміну валюти у банкоматі фінустанови. Чоловік залишив вельми неоднозначний коментар на порталі Мінфіну. У цьому коментарі він висловив твоє обурення роботою банку, адже втрачені кошти йому досі не повернули.

Що трапилося?

Клієнт Привату намагався скористатися однією з послуг банкоматів фінустанови, а саме обміняти з його допомогою валюту. Чоловік вніс до банкомату 1000$ і очікував зарахування еквівалентної суми в гривнях на свій банківський рахунок. Однак цього не трапилося.

Після внесення валюти банкомат вказав, що мова йде про суму у 41,1 тис. грн. На цьому адекватна робота пристрою скінчилась. Він раптом показав помилку, а тоді взагалі «завис». На банківський рахунок клієнта зазначена сума так і не надійшла, ані одразу, ані через тиждень після конфузу із банкоматом.

Що кажуть у банку?

Після збою в роботі банкомату клієнт негайно звернувся до служби підтримки ПриватБанку. Там йому пообіцяли, що обов’язково вирішать дане питання. Однак пройшло вже близько тижня, в коштів на рахунку все ще немає.

Після чергового звернення клієнта у банку пояснили, що поки не можуть назвати конкретного терміну повернення грошей. Після такої відповіді Привату клієнт у своєму коментарі на порталі Мінфіну закликав всіх користувачів банкоматів фінустанови бути обережними під час обміну валют. Зокрема він порадив робити фото чи знімати відео усіх своїх дій. Адже, за його словами, без доказів та тиску клієнтів у банку повертати гроші не спішать.

Нагадаємо, що зазвичай час повернення коштів, втрачених у результаті несправності банкомата чи термінала, в більшості українських банків становить від 45 до 120 днів. Однак перш за все клієнту потрібно оформити заявку на повернення коштів.