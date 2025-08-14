Пользователей Windows заставляют отказаться от Google Chrome: Microsoft тестирует новые рычаги влияния

Microsoft пытается всеми доступными способами убедить пользователей операционной системы Windows прекратить пользоваться популярным ныне браузером Google Chrome. Компания же фактически навязывает пользователям свой собственный продукт – Microsoft Edge. В частности, именно сейчас Microsoft разрабатывает новые функции, призванные побуждать пользователей не только установить Edge, но и закрепить браузер на панели задач.

Почему в Microsoft решили применить новые рычаги воздействия?

Пользователи Windows уже давно привыкли к стандартным предупреждениям от Microsoft, направленных на установку Edge. Вот несколько примеров таких месседжей:

«Безопасно просматривайте веб-страницы сейчас»;

«Edge работает на той же технологии, что и Chrome, с дополнительным доверием Microsoft» и т.д.

Но, очевидно, такая кампания не принесла Microsoft ожидаемых результатов. В компании решили усилить влияние на пользователей, разработав несколько новых функций. Эти функции будут срабатывать у пользователей, которые более 90% времени используют Chrome.

Как будут работать новые функции?

Тестовую версию Edge Canary дополнили новыми флажками, которые будут автоматически предлагать пользователям закрепить браузер на панели задач своего устройства. Вот как будет происходить их активация:

msPinningCampaignChromeUsageGreaterThan90Trigger — при использовании Google Chrome более 90% времени;

msOptimizeChromePBSignalForPinningOnCloseCampaigns – в момент закрытия Chrome.

Обе эти функции имеют одну единственную цель – снизить популярность Chrome среди пользователей Windows на сколько это только возможно.

Каковы дальнейшие планы Microsoft?

Теперь новые флажки в браузере Edge находятся на этапе тестирования. В зависимости от публичной реакции и отзывов пользователей их могут изменить. Однако на внедрении этих функций Microsoft не остановится.

Уже сейчас компания вводит несколько новых способов популяризации своего браузера. Сообщениями в системе пользователи Windows уже знакомы. Однако Microsoft нашел еще один рычаг воздействия, установив условие обязательного использования браузера Edge в корпоративных средах.