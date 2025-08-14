Користувачів Windows змушують відмовитися від Google Chrome: Microsoft тестує нові важілі впливу

Microsoft намагається всіма доступними способами переконати користувачів операційної системи Windows припинити користуватися популярним нині браузером Google Chrome. Натомість компанія фактично нав’язує юзерам свій власний продукт – Microsoft Edge. Зокрема саме зараз Microsoft розробляє нові функції, покликані спонукати користувачів не лише встановити Edge, а й закріпити браузер на панелі завдань.

Чому у Microsoft вирішили застосувати нові важілі впливу?

Користувачі Windows вже давно звикли до стандартних попереджень від Microsoft, що мають на меті спонукати до встановлення Edge. Ось лише кілька прикладів таких меседжів:

«Безпечно переглядайте вебсторінки зараз»;

«Edge працює на тій самій технології, що й Chrome, з додатковою довірою Microsoft» тощо.

Та вочевидь така компанія не принесла Microsoft очікуваних результатів. У компанії вирішили посилити вплив на користувачів, розробивши кілька нових функцій. Ці функції спрацьовуватимуть у юзерів, які понад 90% часу користуються Chrome.

Як працюватимуть нові функції?

Тестову версію Edge Canary доповнили новими прапорцями, що автоматично пропонуватимуть користувачам закріпити браузер на панелі задач свого пристрою. Ось як відбуватиметься їх активація:

msPinningCampaignChromeUsageGreaterThan90Trigger — в разі користування Google Chrome більш ніж 90% часу;

msOptimizeChromePBSignalForPinningOnCloseCampaigns — в момент закриття Chrome.

Обидві ці функції мають єдину мету – знизити популярність Chrome серед користувачів Windows.

Які подальші плани Microsoft?

Наразі нові прапорці у браузері Edge перебувають на етапі тестування. В залежності від публічної реакції та відгуків користувачів їх ще можуть змінити. Однак на впровадженні цих функцій Microsoft не зупиниться.

Вже зараз компанія впроваджує кілька нових способів популяризації свого браузера. Зі сповіщеннями у системі користувачі Windows вже знайомі. Однак Microsoft знайшов ще один важіль впливу, встановивши умову щодо обов’язкового використання браузера Edge у корпоративних середовищах.