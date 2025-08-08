Українцям порадили відмовитись від карт памʼяті у смартфонах

Багато смартфонів досі мають слот під карту пам’яті — але можна зараз сміливо сказати, що ця опція відживає свої останні роки. Багато виробників смартфонів вже відмовилися від слота під карту пам’яті, хоча буквально кілька років тому практично кожен смартфон (крім флагманських і Apple) мав таку можливість.

Виробники карт пам’яті вже починають підраховувати збитки і думають про переорієнтацію виробництва — скоро карту пам’яті просто нікуди буде ставити. Розглянемо 5 причин, за якими вже давно пора витягнути і викинути карту пам’яті зі смартфона.

Низька швидкість запису і читання

Швидкість карти пам’яті набагато нижча, ніж швидкість внутрішнього накопичувача смартфона — приблизно в 10 разів. Це може викликати проблеми при записі або читанні великої кількості даних. Процес буде відбуватися набагато довше, ніж при використанні карти пам’яті. А якщо ви раптом вирішили встановити додаток на SD-карту, то швидкість роботи буде повільнішою, особливо якщо йде робота з великим обсягом даних.

Ненадійність зберігання даних

Файли всередині карти пам’яті зберігаються в мікроскопічних комірках напівпровідникової мікросхеми у вигляді електричного заряду. Якщо заряд є, то це умовна «1», якщо заряду немає, то умовна «0». Справа в тому, що в залежності від інтенсивності запису комірки деградують, особливо в невеликих картах пам’яті. Чим більше циклів перезапису, тим вище ризик, що в один прекрасний день карта пам’яті не буде працювати і забере в цифровий рай всі дані.

Вбудована пам’ять смартфона набагато надійніша, ніж SD-карта. Особливу небезпеку становлять недорогі «ноунейм» SD-карти від невідомих брендів. На практиці були випадки, коли карта пам’яті виходила з ладу без видимих причин через пару тижнів не дуже активного використання. Зберігати важливі файли на карті пам’яті смартфона точно не варто — потрібно робити резервні копії.

Несумісність з деякими функціями

Не кожну програму можна встановити на карту пам’яті — багато розробників програмного забезпечення обмежують установку через некоректну роботу продукту саме з карти пам’яті. Деякі смартфони взагалі можуть не давати встановлювати додатки на SD-карту — така політика компанії, щоб користувачі не відчували дискомфорту через повільну і нестабільну роботу. А якщо смартфон вміє знімати відео у високій роздільній здатності (4K), то прямий запис на карту може бути неможливим або проходити з помилками.

Зменшення автономності

Робота з SD-картою пам’яті вимагає від смартфона ресурсів — як процесорних, так і енергетичних. Чим довше триває робота з картою пам’яті, тим швидше буде розряджатися акумулятор — адже в цьому процесі бере участь додатковий модуль і сама карта пам’яті.

Ризик крадіжки даних

Сучасний смартфон в більшості випадків захищений, якщо ви втратите гаджет, то максимум, що може зробити той, хто його знайшов, не знаючи пароля, — скинути його до заводських налаштувань. А ось доступ до даних без пароля, графічного ключа, відбитка пальця або фото обличчя — вкрай складно. А ось дані на карті пам’яті, як правило, не шифруються і зберігаються відкрито. Якщо ви втратили або у вас вкрали смартфон, то той, хто його знайде, швидше за все, отримає всі ваші файли.

Як же бути?

Сучасні смартфони вже можуть мати досить велику вбудовану пам’ять — 128 гігабайт і вище. Згодом цей параметр буде тільки зростати — пара терабайт пам’яті вже не за горами. Те, що на карті пам’яті краще нічого не зберігати, це факт. А для зберігання краще придбати компактний зовнішній HDD-диск, який підключається по USB Type-C до смартфону, і скидати туди файли, які потрібно зберігати в довгостроковій перспективі.

Також вже є в продажу флешки з USB Type-C, і більшість смартфонів підтримують як зовнішній HDD-диск, так і флешку. Але пам’ятайте: на флешці теж зберігати файли небезпечно, краще все-таки звичайний HDD-накопичувач.

Якщо вам дійсно потрібна додаткова пам’ять, вибирайте якісні карти (UHS-I/UHS-II, Class 10, A2), але краще взагалі відмовитися від них на користь більш сучасних рішень.