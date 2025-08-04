В Україні зʼявиться нова купюра: НБУ зробив важливе оголошення

Уже в серпні 2025 року Національний банк України планує випустити нову пам’ятну банкноту номіналом 100 гривень. Як повідомляє пресслужба НБУ, ця банкнота матиме оригінальний дизайн і буде представлена обмеженим тиражем — усього 150 тисяч екземплярів.

І хоча більшість деталей нового випуску тримають у таємниці, в Нацбанку підтверджують, що вона матиме символічне значення і випускається з метою відзначення важливої для країни теми або події.

“Пам’ятна банкнота. Тематика розробляється”, — коротко прокоментували у Нацбанку.

Цікаво, що частина тиражу буде представлена у вигляді так званих “нерозрізаних аркушів” — 2 аркуші по 24 банкноти кожен. Такі варіанти зазвичай є цікавими для колекціонерів та інвесторів у нумізматиці, адже мають більшу цінність на ринку.

Поки що не повідомляється, яка саме тематика ляже в основу нової 100-гривневої банкноти. Проте, враховуючи нинішню соціально-політичну ситуацію в країні та розвиток національної символіки, можна припустити, що це буде подія або постать, що має вагоме значення для України в останні роки.

Монети по 10 копійок можуть зникнути: НБУ готує зміни в готівковому обігу

Паралельно з анонсом нової пам’ятної банкноти, Нацбанк повідомив про ймовірне припинення випуску монет номіналом 10 копійок. Відповідне рішення наразі перебуває на розгляді, однак у регуляторі вже окреслили його економічну доцільність.

“Рішення про поступове вилучення монет номіналом 10 копійок дасть змогу скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення. А також оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет“, — розповіли в регуляторі.

Йдеться не про негайне вилучення, а про поступовий перехід до їх зникнення з обігу. Тобто, наразі 10 копійок залишаються чинним платіжним засобом, і громадяни можуть безперешкодно ними користуватися. Як зазначили в НБУ, якщо у покупця є монети по 10 копійок, він може спокійно ними розраховуватися.

Продавці також мають право видавати решту в такому номіналі за умови наявності таких монет у касі.