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Украинцев хотят штрафовать на 34 тысячи гривен: за что придется платить?

Yulia03.08.2025
Un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) dresse une contravention pour stationnement non payé, le 03 juin 2010 à Dijon. Le président du Comité des finances locales, le député UMP Gilles Carrez, a proposé au gouvernement qui y "semble favorable" d'augmenter les procès verbaux dressés pour stationnement non payé de 11 à 20, a annoncé M. Carrez le 01 juin 2010. Le montant de cette amende, inchangé depuis 1986 (75 francs alors), va directement dans les caisses des communes. Selon M. Carrez, également rapporteur général du budget à l'Assemblée, le tarif proposé de 20 euros est inférieur à l'évolution du coût de la vie depuis 24 ans, puisqu'il serait alors de 22 euros. AFP PHOTO / JEFF PACHOUD

Украинские водители могут столкнуться с новым значительным штрафом – за превышение допустимого уровня шума от транспортного средства. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Если его примут, то за нарушение «тишины» придется платить до 34 000 грн.

Что предусматривает новый законопроект

Законопроект № 9564, поданный в Верховную Раду группой народных депутатов, предлагает ввести новые штрафы для водителей, чьи транспортные средства создают чрезмерный шум.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что некоторые водители устанавливают на свои автомобили оборудование, которое значительно увеличивает шум от работы двигателя. Это не только нарушает покой граждан, но и вызывает недовольство общества. Особенно остро эта проблема стоит во время военного положения, когда подобные звуки похожи на звуки вражеских беспилотников, что создает лишнюю тревогу и представление об авиационной или ракетной опасности.

Размер штрафов и возможные наказания

Новый закон предусматривает более суровые наказания за «шумные» автомобили.

  • Первое нарушение: штраф в размере 17 000 грн.
  • Повторное нарушение: штраф в размере 34 000 грн и возможное лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение могут применить только штраф, без лишения прав.

Другие изменения для водителей

Пока обсуждаются штрафы за шум, рассматриваются и другие важные изменения, касающиеся автомобилистов.

Также планируется разрешить украинцам с инвалидностью бесплатно парковать авто. В то же время, для тех, кто неправомерно будет занимать эти места, будут введены новые жесткие штрафы. Это имеет целью создать комфортные условия для людей с инвалидностью, среди которых много ветеранов и ветеранок войны.

Эти инициативы свидетельствуют о том, что государство стремится не только усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, но и адаптировать законодательство к современным реалиям и потребностям общества.

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Yulia03.08.2025
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