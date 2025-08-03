Украинцев хотят штрафовать на 34 тысячи гривен: за что придется платить?

Украинские водители могут столкнуться с новым значительным штрафом – за превышение допустимого уровня шума от транспортного средства. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Если его примут, то за нарушение «тишины» придется платить до 34 000 грн.

Что предусматривает новый законопроект

Законопроект № 9564, поданный в Верховную Раду группой народных депутатов, предлагает ввести новые штрафы для водителей, чьи транспортные средства создают чрезмерный шум.

В пояснительной записке к документу отмечается, что некоторые водители устанавливают на свои автомобили оборудование, которое значительно увеличивает шум от работы двигателя. Это не только нарушает покой граждан, но и вызывает недовольство общества. Особенно остро эта проблема стоит во время военного положения, когда подобные звуки похожи на звуки вражеских беспилотников, что создает лишнюю тревогу и представление об авиационной или ракетной опасности.

Размер штрафов и возможные наказания

Новый закон предусматривает более суровые наказания за «шумные» автомобили.

Первое нарушение: штраф в размере 17 000 грн.

Повторное нарушение: штраф в размере 34 000 грн и возможное лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение могут применить только штраф, без лишения прав.

Другие изменения для водителей

Пока обсуждаются штрафы за шум, рассматриваются и другие важные изменения, касающиеся автомобилистов.

Также планируется разрешить украинцам с инвалидностью бесплатно парковать авто. В то же время, для тех, кто неправомерно будет занимать эти места, будут введены новые жесткие штрафы. Это имеет целью создать комфортные условия для людей с инвалидностью, среди которых много ветеранов и ветеранок войны.

Эти инициативы свидетельствуют о том, что государство стремится не только усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, но и адаптировать законодательство к современным реалиям и потребностям общества.