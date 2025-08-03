Українців хочуть штрафувати на 34 тисячі гривень: за що доведеться платити?

Українські водії можуть зіткнутися з новим значним штрафом – за перевищення допустимого рівня шуму від транспортного засобу. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Якщо його ухвалять, то за порушення “тиші” доведеться платити до 34 000 грн.

Що передбачає новий законопроєкт

Законопроєкт № 9564, поданий до Верховної Ради групою народних депутатів, пропонує ввести нові штрафи для водіїв, чиї транспортні засоби створюють надмірний шум.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що деякі водії встановлюють на свої авто обладнання, яке значно збільшує шум від роботи двигуна. Це не тільки порушує спокій громадян, а й викликає невдоволення суспільства. Особливо гостро ця проблема стоїть під час воєнного стану, коли подібні звуки схожі на звуки ворожих безпілотників, що створює зайву тривогу та уявлення про авіаційну чи ракетну небезпеку.

Розмір штрафів та можливі покарання

Новий закон передбачає суворіші покарання за “гучні” автомобілі.

Перше порушення: Штраф у розмірі 17 000 грн.

Повторне порушення: Штраф у розмірі 34 000 грн та можливе позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.

Втім, у законопроєкті прописано, що за повторне порушення можуть застосувати лише штраф, без позбавлення прав.

Інші зміни для водіїв

Поки обговорюються штрафи за шум, розглядаються й інші важливі зміни, які стосуються автомобілістів.

Також планується дозволити українцям з інвалідністю безкоштовно паркувати авто. Водночас, для тих, хто неправомірно займатиме ці місця, будуть введені нові жорсткі штрафи. Це має на меті створити комфортні умови для людей з інвалідністю, серед яких багато ветеранів та ветеранок війни.

Ці ініціативи свідчать про те, що держава прагне не лише посилити контроль над дотриманням правил дорожнього руху, але й адаптувати законодавство до сучасних реалій та потреб суспільства.