Храните яйца в дверце холодильника: эксперты рассказали, почему это плохая идея

Большинство людей для хранения яиц используют специальные емкости в дверце холодильника. Это действительно очень удобно, но не так уж безопасно. Такого мнения придерживаются эксперты по безопасности пищевых продуктов, и у них есть для этого веские аргументы.

Что не так с дверцей холодильника?

Специалисты приводят сразу несколько серьезных причин, почему не следует хранить яйца в дверце холодильника.

Регулярные перепады температуры

Каждый раз, когда холодильник открывается, температура на дверце колеблется и довольно существенно. Такие скачки температуры повреждают защитную оболочку скорлупы, в результате чего к яйцу могут проникнуть вредные бактерии, среди которых сальмонелла.

Нарушение микрофлоры яйца

Яичная скорлупа имеет довольно ячеистую структуру. Поэтому, когда яйца хранят в нестабильных условиях, она начинает «дышать» и пропускать внутрь микроорганизмы из воздуха. Все это влечет за собой гораздо быстрее порчу яйца.

Повышенная влажность

В резервуарах, размещенных на дверце, уровень влажности значительно выше, чем в холодильнике. Добавим сюда перепады температуры и получим активное образование конденсата на скорлупе. Это также способствует проникновению в яйцо бактерий, особенно если их предварительно вымыли, лишив природный защитный слой.

Риск появления трещин

Открывая и закрывая холодильник, вы можете ненамеренно повредить яйца. В результате перемещения и ударов на них часто образуются трещины, что существенно сокращает срок их хранения.

Как правильно хранить яйца?

Чтобы яйца дольше были свежими и пригодными к употреблению, эксперты советуют соблюдать несколько правил по их хранению.

Класть яйца на среднюю полку холодильника, размещая их поближе к задней стенке – там температура самая стабильная. Хранить яйца в картонной коробке, где вы их приобрели. Не мыть яйца, ведь их естественная защитная плёнка защищает от бактерий. Класть яйца острым концом вниз, чтобы желток оставался посередине, а само яйцо – свежим.

Если соблюдать эти правила, риск порчи или отравления яиц можно снизить до критического минимума.